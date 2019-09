El "tuit" de Anabel Alonso sobre Vox que ha sorprendido a todos

Anabel Alonso ha vuelto a ser protagonista en Twitter. Muy activa en redes sociales, la actriz publicó un mensaje que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Y es que aunque parezca increíble, Alonso no dudó en elogiar a Vox tras el anuncio de su plantón a la delegación iraní en el Congreso por el protocolo impuesto a las mujeres.

El partido liderado por Santiago Abascal anunciaba que no asistiría a la recepción de la delegación iraní en el Congreso ya que estos se negaban a dar la mano a las diputadas, algo que han considerado una ofensa imperdonable a las mujeres. Y es más, Vox ha presentado una queja formal en el Congreso para que esta situación no vuelva a repetirse.

??️ "Está por escrito la instrucción de que las mujeres no podían tocar a los hombres ni mirarles de cerca. No podemos permitir que una delegación extranjera imponga este tipo de normas". pic.twitter.com/pwr64BVZm0

Ante la firmeza del partido de Abascal, la actriz no lo dudó y para sorpresa de sus seguidores lanzó un mensaje a favor de Vox. "¡¡¡Quien me lo iba a decir!!! Puede haber otras razones de fondo, pero con esta no puedo estar más de acuerdo", escribía en Twitter junto a la mencionada noticia. Un comentario que ha sorprendido a muchos y que incluso algunos usuarios le agradecen por su "coherencia".

El mensaje, como no podía ser de otra manera, no tardó en convertirse en viral y cuenta con más de 3.000 "Me gusta", casi 800 "retweets" y centenares de comentarios.