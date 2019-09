Vox planta a los iraníes en el Congreso por el protocolo impuesto a las mujeres

El partido que lidera Santiago Abascal, Vox, ha decidido no participar esta tarde en la reunión que la comisión de Asuntos Exteriores ha organizado para recibir a una Delegación de Irán “habida cuenta de las condiciones protocolarias para las mujeres”.

Según destacan en un comunicado la Mesa y los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados reciben a los iraníes, una reunión de la Comisión de Exteriores a la que Vox había confirmado asistencia pero a la que, finalmente, no asistirá ya que no comparten las instrucciones de protocolo que la Cámara ha trasladado al grupo parlamentario y que rigen para la visita de la delegación iraní que incluyen “que las mujeres que asistan no podrán estrechar la mano de los representantes de Irán, sino solamente mirarles, pero de lejos”.

Por ello, el Grupo Parlamentario Vox no participará de un acto que “exige un trato diferente para las mujeres -relegándolas en este caso a un papel secundario- “ y denuncia que, en “la Cámara que representa a todos los españoles, se acepte esta inadmisible exigencia de la delegación de Irán”.