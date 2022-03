Ramona, el fenómeno que revoluciona Twitter

Twitter nos ha regalado esta mañana otra fantástica historia del poder sorprendente de las redes sociales. Sin duda estas pueden ser muy útiles para mantenerse informado de todas las novedades que pasan en el mundo o para debatir sobre temas de actualidad. Sin embargo, hay veces que se vuelven la herramienta perfecta para que historias inusuales y sin sentido tenga cabida en el mundo de internet, como cuando te despiertas por la mañana y ves el nombre de Ramona siendo trending topic España

Pues bien, te preguntarás, ¿Quién es Ramona?, pues hasta esta madrugada una usuaria más de Twitter (@BastidaJaquina), hasta que decidió meterse en un space (lugar dentro de Twitter donde se puede hablar de cualquier tema y los usuarios pueden unirse como hablantes o como oyentes) para comentar la vida de Rocío Carrasco. Algo muy banal que se convirtió en un verdadero show cuando comenzaron a meterse personalidades de internet como Ibai Llanos o El Rubius, que interrumpieron sus retransmisiones en Twitch para ver lo que estaba contando Ramona.

“He entrado por el tema de la Rocío Carrasco. Se ven que han hackeado el space, que no se oía bien, y la gente no hablaba. Así que se ven que han empezado a chatear unos cuantos gilipollas metiéndose con ellos. Total, que han empezado a ofender y cerraron el espacio. Y dije venga va, abro yo uno y nos metemos. Y de repente abro y veo... ¿¡qué ha pasado?! Si éramos cuatro o cinco y ahora... ¡somos mucha gente! He flipado conmigo misma” comentaba en su space.

Ramona ha explicado un poco su propio contexto, para quien le pueda interesar. #Ramona #contexto pic.twitter.com/EKmGCEu66l — Edu (@Edu_FCBarcelona) March 2, 2022

El desparpajo y la sencillez con la que comentaba temas como Amazon, Jorge Javier Vázquez, Pedro Sánchez, Putin, Rosalía o la guerra en Ucrania hizo que llegara a tener más de 27.000 personas en directo. La inesperada repercusión de Ramona ha terminado convirtiéndola en la protagonista absoluta de las ultimas horas en la red del pajarito azul, sorprendiendo a los tuiteros que no daban crédito a lo que había pasado de madrugada.

Pero la historia no termina aquí, y es que el programa “La Resistencia” le ha ofrecido ser su invitada especial a través de Twitter, donde se ha impulsado a la fama. Ramona, que no es consciente de la estrella mediática en la que se ha convertido, ha respondido a esta invitación con un “XK”, sin duda una respuesta a la altura de su figura. Muchos de sus seguidores le han animado a ir y otros en cambio prefieren que se quede en su “spai”, la decisión final la sabremos en unos días.

¿Qué haces esta tarde, @BastidaJaquina? — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

Así es como las redes sociales nos dejan la curiosa historia de como Ramona pasó de ser una usuaria más hablando de las novedades de Mediaset a ser la líder indiscutible de la noche (y del día).