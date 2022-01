Rocío Flores, harta, pone en su sitio a Rocío Carrasco: “En su documental ha acusado a una persona de maltrato y la Justicia ya se pronunció”

Este lunes, Rocío Flores se sentaba en el plató de ‘El Programa de Ana Rosa’ para aclarar las últimas polémicas que rodean a su familia desde que viese la luz pública la noticia que confirmaría que Marta Riesco y Antonio David viven juntos.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

La joven ha tendido un puente a su progenitor ante las continuas acusaciones que se vierten sobre su persona: “Yo no protejo a mi padre en ningún sentido. Cuando tengo que decirle algo, se lo digo, pero nunca voy a hablar mal de él públicamente. Tenéis que entender que la persona de la que se está hablando es la única que lleva conmigo desde el minuto cero y es la única que nunca me ha dejado sola, pero yo no apoyo lo que no está bien hecho. Yo no soy un borrego de mi padre”, concluye visiblemente decidida y tajante en sus palabras.

En su llegada a Madrid en la mañana de este lunes, Ro Flores ha hablado largo y tendido ante los micrófonos de ‘Europa Press’ y ha concedido una entrevista que no tiene desperdicio ninguno. Por primera vez en meses, habla sobre qué le parece el hecho de que su madre, Rocío Carrasco, esté afectada por verla sufrir en televisión: “Estáis muy equivocados, me toca mucho las narices ese tema y esas reflexiones que se hacen mezclando un montón de cosas por lo que conviene por el momento huracán Rocío Carrasco. Entonces, como ya he dicho, me voy a mantener al margen, no voy a opinar sobre esto comprenderéis que que me digan exactamente el comentario de “tu madre sufre cuando te ha visto llorar”… pues he llorado mucho más por ella durante casi un año en Telecinco ¿sabes? Porque ya también llega un punto en el que yo como hija estoy un poco hasta el gorro”, ha comenzado diciendo.

Rocío Flores FOTO: USG GTRES

“Mi madre no ha vaticinado nada, mi madre ha hecho un documental donde ha acusado a una persona de un maltrato que hay que recordarlo, a una persona que se le expulsa de la cadena por maltrato y hay que recordad que la justicia ya se pronunció. Entonces si entramos a valorar el tema del documental es un tema bastante más amplio del cual nunca he hablado, del cual nunca no quiero hablar porque es una cosa que me repercute a mí personalmente por todo en general, por mis dos padres. Me duele y no me apetece pero si empezamos a hacer valoraciones de lo que dice Rocío Carrasco en el documental y la realidad de todo estamos bastante equivocados. Entonces tengamos la vara de medir justa y en equilibrio para todos”, ha sentenciado.

Rocío Flores y Rocío Carrasco en un montaje de 'La Razón' FOTO: Mediaset

Unas palabras que darán mucho qué hablar en las últimas horas, ya que la joven no acostumbra a hablar sobre su madre, y menos entrar en tantos detalles.