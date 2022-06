Cartier y su “Beautés du monde”, sitúan a Madrid en el punto de mira del lujo mundial.

Primero fueron Mónaco o Paris los lugares elegidos por la famosa maison Cartier para la presentación itinerante de sus colecciones de alta joyería. Ahora la varita mágica toca a Madrid convertida en epicentro del lujo por unas semanas con la presentación de su nueva colección: “Beautés du monde”. No es de extrañar que la famosa firma del lujoso grupo Richemont se decidiera por la capital de España; Madrid sin duda, está de moda. Estos eventos suelen ser de una altísima repercusión internacional y esta ciudad es “place to be” de la moda y de los negocios desde hace ya algún tiempo, ligada a nombres del séptimo arte, moda y cultura de fama internacional. La capital del lujo recibe este importante desembarco con una exposición en la antigua embajada británica engalanada especialmente para la ocasión. De la mano de Jaime Hayón, reputado diseñador industrial español reconocido internacionalmente, llega la reforma del espacio exclusivamente para la ocasión. 100 piezas del primer capítulo de la colección: “Cartier tradition et haute horlogerie”, se exponen para deleite de los más exclusivos y exigentes clientes de la famosa firma. “Hemos elegido Madrid por ser un destino poco popular para muchos extranjeros que viajan a España. Visitan antes Barcelona, Sevilla, San Sebastián o Málaga y esta ciudad es una joya de belleza escondida”, alegaba Cyrille Vigneron, presidente y CEO de Cartier en una entrevista a un diario económico español. Dentro de esta exposición piezas actuales y piezas vintage, con una clara influencia Art Déco en casi todos sus diseños; Geometrías, tensión de las líneas y simetrías... Los diamantes bailan en perfecta sintonía con el platino, el ónix, los esmaltados y las esmeraldas.

Espectacular collar de platino y diamantes que se expone en la antigua embajada británica en la exposición: "Cartier, tradition et haute horlogerie" dentro de la colección: "Beautés du monde" FOTO: Carla Cruz

La colección “Beautés du monde” representa la diversidad de la belleza más característica de su “savoir faire”, es una oda al diseño y al lujo.

Boceto y joya del Collar APATURA de la colección "Beautés du monde" de Cartier FOTO: Cartier

El collar APATURA de esta colección representa “un ala de mariposa con sus deslumbrantes matices. Nace de la obsesión por lo infinitamente pequeño. Se trata de sugerir a través de una composición abstracta un despliegue de colores deslumbrantes que evocan la imagen del mas maravilloso de los insectos”.

El palacio de Liria es el segundo lugar elegido por La Maison Cartier para su segundo evento. La elección tampoco es casual ya que está ligado a la familia Alba, una de las más conocidas internacionalmente, y poseedor de uno de los jardines mas espectaculares en pleno centro de la ciudad. Su extensa vinculación con el arte y la historia de España, hicieron el resto. En el palacio se celebraron una exclusiva cena y un fabuloso desfile en su exterior, donde sólo unos pocos privilegiados pudieron deleitarse con tan exclusivas piezas de alta joyería. Los encargados de este desfile, Alvaro Castejón y Arnaud Maillard almas de ALVARNO, quienes aprovecharon para presentar su nueva colección de alta costura a los presentes. Personalidades internacionales como la actriz Emma Chamberlain, nueva embajadora de la firma desde hace pocos meses o Florence Kasumba, actriz Ugandesa y Vanessa Kirby fueron algunas de las elegidas para participar en el evento del año.

La actriz Emma Chamberlain en la cena de gala ofrecida por Cartier en el palacio de Liria en Madrid FOTO: La Razón (Custom Credit)

Contemplar la belleza del mundo, preservarla y, sobre todo, engrandecerla: “Esta es una pasión que nunca ha dejado de alimentar la filosofía de la Maison”. Así, la última colección de Alta Joyería “Beautés du Monde” continúa esta contribución. Es un testimonio de la fascinación de Cartier ante la diversidad de la belleza.

Collar IWANA de Cartier. FOTO: Cartier

El collar IWANA es otra espectacular joya de esta colección. La piel de una iguana verde, con su textura y su relieve, ha sido la inspiración que ha guiado a los estudios de creación de la Maison Cartier para dar vida a esta joya. Su belleza se revela a través de un collar cubierto de diamantes y esmeraldas. Como ocurre a menudo en Cartier, la idea no es imitar la naturaleza, sino representarla de un modo sugerente y restituir su apariencia a través de una composición abstracta. El motivo central del collar está compuesto por tres esmeraldas colombianas con un total de 43,45 quilates y una singular forma: un hexágono talla cabujón con aristas muy pronunciadas. Las facetas de los cabujones se multiplican en una trama de motivos triangulares calados, engastados o con pavés de diamantes y esmeraldas, cuya ubicación y orientación han sido rigurosamente estudiadas. Unidos mediante anillos de metal, estos elementos articulan un collar muy flexible. Esta comodidad al llevarlo es fruto del auténtico “savoir-faire” de la Maison.