El multipremiado bálsamo limpiador que adoran Gwyneth Paltrow y Kilye Minogue

Hace 20 años, Margo Marrone, farmacéutica de profesión, especializada en fitoterapia, nutrición y bienestar, fundaba junto a su marido The Organic Pharmacy, una de las marcas de belleza más prestigiosas del circuito eco consciente y toda una institución en su país de origen, Inglaterra.

Prueba de ello es Carrot Butter Cleanser, un bálsamo desmaquillante limpiador para todo tipo de pieles que cuenta con una legión de seguidores, entre los que se encuentran celebrities de la talla de Gwyneth Paltrow o Kylie Minogue.

Su textura fundente y su fórmula antiedad rica en betacarotenos, caléndula, romero y lavanda, la han convertido en un must have por derecho propio. Eficaz incluso con el maquillaje más resistente, limpia, desmaquilla y exfolia, combatiendo los radicales libres, descongestionado y mejorando la microcirculación, para despertar cada mañana con un cutis hidratado, fresco y luminoso.

Además, su práctico ECO Refill hacen de él, la elección ideal para quienes velan por el Medio Ambiente.

Limpia, desmaquilla y exfolia

Este multipremiado bálsamo limpiador desmaquillante con una textura increíblemente fundente, se ha convertido en el bestseller de The Organic Pharmacy por derecho propio. Apto para todo tipo de pieles y clínicamente probada su eficacia contra los radicales libres (test in vitro), limpia en profundidad y exfolia gracias a su fórmula rica en betacarotenos (extracto de zanahoria), hipérico, caléndula, romero, lavanda y vitamina E. Descongestiona, equilibra y mejora la microcirculación cutánea, dejando un cutis hidratado, fresco, luminoso y saludable.

BETACAROTENOS: Su poderosa fuente de Pro Vitamina A antienvejecimiento proporciona a la piel antioxidantes y nutrientes que la protegen de los radicales libres. Mejoran la salud cutánea revelando un cutis más luminoso.

ACEITE DE HOJA DE ROMERO: Las hojas y las puntas florecientes del Rosmarinus Officinalis contienen ácidos fenólicos (ácido rosmarínico, clorogénico, cafeico), flavonoides y aceites esenciales con propiedades antibacterianas, estimulantes y tonificantes. Favorece la microcirculación cutánea es antiinflamatorio.

EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA: Rica en flavonoides, el extracto de caléndula estimula el metabolismo celular y cuenta con propiedades vaso protectoras. Impulsa la hidratación y consigue que la piel esté más elástica y resistente. Ideal para pieles secas y delicadas.

Eficacia antioxidante

La eficacia antioxidante del bálsamo limpiador Carrot Butter Cleanser ha sido probada mediante un test in vitro. Estas pruebas han evaluado su capacidad para prevenir la formación de especies radicales de oxígeno (ROS), los principales culpables del envejecimiento de la piel. Su fórmula combate el estrés oxidativo: reduce el porcentaje de radicales libres en cultivos humanos de queratinocitos sometidos a estrés oxidativo, lo que lo convierte en un tratamiento antiedad in vivo, capaz de ralentizar y retrasar en proceso de envejecimiento cutáneo.

Fórmulas excepcionales

The Organic Pharmacy es una declaración de intenciones en sí misma: no contiene ingredientes de origen animal ni testan sus productos en animales, sus fórmulas son 100 % naturales, no contienen ningún conservante ni petroquímico, están clínicamente probadas... De hecho The Organic Pharmacy cuenta con su propio sistema de conservación que garantiza, antes de la apertura del producto, una vida útil de 2 años, y una vez abierto, de 6 a 9 meses. Esta marca de cosmética orgánica con Certificado ECOCERT cuyas fórmulas fusionan el conocimiento exhaustivo de la botánica, la homeopatía y la aromaterapia con la investigación de vanguardia, ha cosechado infinidad de galardones, está disponible en 46 países y cuenta con sus propios SPAs.