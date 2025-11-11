El alma volcánica de Canarias encapsulada en una ginebra

Hay regalos, y también destilados, que relatan una historia y Macaronesian Gin es uno de ellos. Nacida en las Islas Canarias, esta ginebra premium captura el alma más pura de las islas afortunadas y de la región de la Macaronesia: el frescor del Atlántico, la mineralidad de su tierra, unos botánicos únicos de los bosques donde crece la laurisilva y la luz inconfundible que baña toda la región. Pero espera, porque es probable que no supieras qué es la Macaronesia: el nombre conjunto que reciben cinco archipiélagos situados en el Atlántico norte compuesto por Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e islas Salvajes. Todas ellas tienen mucho en común: su origen volcánico, una flora rica y diversa, y un clima dominado por los vientos alisios.

En honor a esta región, Macaronesian Gin encapsula la esencia del archipiélago en una botella, de la que Canarias es su auténtico corazón. Pero el secreto de esta ginebra reside en uno de los bienes más preciados de nuestro planeta: El agua que se emplea para su elaboración proviene de la lluvia que se infiltra en las galerías volcánicas donde, gota a gota, se filtra de manera natural para dar como resultado un agua de pureza altísima, y le aporta a esta ginebra una textura sedosa y un brillo cristalino.

Las Islas Canarias tienen una energía especial favorecidas por su enclave privilegiado y la actitud siempre positiva de su gente. Son un verdadero paraíso, un lugar cautivador y exótico que esconde grandes tesoros naturales en los que la roca volcánica es protagonista. Con esta inspiración se presenta Macaronesian Gin para esta Navidad, dentro de una gruta volcánica que bien podría evocar a la Cueva de los Verdes de Lanzarote, El Tancón de Tenerife, la cueva Isla Bonita de La Palma, las cuevas de Ajuy de Fuerteventura o la de Los Mil Colores, de Las Palmas de Gran Canaria.

Una botella que habla de la esencia de Canarias

Su botella minimalista, inspirada en los tonos minerales y la luz de las islas, convierten a Macaroensian Gin en una joya para regalar o disfrutar de un brindis esta Navidad. Si eres de los que le gusta el gin tonic elaborado, añade cítricos y romero para realzar sus matices. Y si prefieres algo más sencillo, con una rodaja de naranja y otra de limón podrás sentir su frescura y equilibrio.

Un líquido artesanal

Producida artesanalmente en Canarias, Macaronesian Gin es una ginebra muy agradable al paladar, fresca y humectante en la que predominan sabores a botánicos de primera calidad inspirados en la flora de la región de la Macaronesia. Su ingrediente principal es el enebro y, en nuestra fórmula secreta inspirada en el bosque de Laurisilva, podrás descubrir recuerdos de botánicos diversos como el cardamomo, la raíz de angélica, regaliz, así como cáscara de naranja y limón. El agua utilizada en su elaboración proviene de la lluvia que se filtra por la roca volcánica de la montaña, en la que se realiza una perforación horizontal creando una galería de donde se recoge y se procesa el agua para su correcto consumo, tratándose de un componente exclusivo y fundamental para la mezcla, ya que un 62,5% del producto es agua. Todos los ingredientes utilizados son 100% naturales y de origen canario.