Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE hoy: horario, dónde ver y qué premios puedo ganar

Cada 11 de noviembre, la suerte tiene una fecha marcada en el calendario. El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año para los aficionados al azar y para quienes se acercan a probar fortuna con un premio que puede llegar a los once millones de euros. Más allá de las cifras, el 11/11 es también un sorteo que combina la emoción, la solidaridad y la ilusión de miles de jugadores que apoyan con su participación la labor social de la organización.

Nacido en 2011, este sorteo celebra en 2025 su decimoquinta edición, consolidado como uno de los grandes hitos del calendario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

¿Qué premios se pueden ganar?

El gran reclamo del Sorteo 11 del 11 es su primer premio de 11 millones de euros, una cifra que lo convierte en uno de los más generosos de España fuera de la Lotería de Navidad. Sin embargo, el sistema de premios es amplio y escalonado, lo que multiplica las posibilidades de ganar. En total, se reparten más de 40 millones de euros distribuidos en diferentes categorías:

1 premio de 11 millones de euros al número y serie completos del primer premio.

al número y serie completos del primer premio. 11 premios de 1 millón de euros , correspondientes a las extracciones adicionales.

, correspondientes a las extracciones adicionales. 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del primer premio.

a las cinco cifras del primer premio. 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de las extracciones adicionales.

a las cinco cifras de las extracciones adicionales. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. Más de un millón de reintegros de 6 euros para quienes acierten la última cifra.

En la práctica, esto significa que uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio, según la estadística que maneja la organización.

¿A qué hora es el sorteo del 11 del 11 de la ONCE?

El sorteo se celebra hoy, martes 11 de noviembre de 2025, a partir de las 21:25 horas (hora peninsular española). Los cupones pueden adquirirse hasta las 21:00 horas del mismo día, tanto en los más de 20.000 puntos de venta oficiales de la ONCE como en la web de JuegosONCE (www.juegosonce.es) y en establecimientos autorizados.

Cada cupón tiene un precio de 6 euros, y su compra no solo da acceso a premios millonarios, sino que contribuye a financiar proyectos de inclusión laboral, accesibilidad y apoyo a personas con discapacidad visual, el objetivo fundacional de la ONCE.

¿Dónde ver el sorteo en directo?

Los seguidores del sorteo podrán vivirlo en tiempo real a través de dos vías principales. Se podrá seguir online, ya que la ONCE retransmite íntegramente el evento desde su página web oficial, en el apartado “Retransmisión de sorteos”, donde también se publicarán los resultados oficiales al finalizar la extracción. Posteriormente, en televisión se comunicarán los resultados más relevantes en La 1 de RTVE, dentro de su franja de información habitual, entre las 22:00 y las 22:30 horas, según confirma la propia cadena.

Además, quienes no puedan seguirlo en directo podrán consultar los números premiados en tiempo real en la página web de LA RAZÓN.

Tras la celebración del sorteo, los resultados oficiales podrán consultarse en juegosonce.es, en los puntos de venta físicos y en medios de comunicación asociados. Además, la ONCE recomienda verificar los números directamente en su web o app para evitar fraudes o informaciones erróneas.

El Sorteo Extraordinario del 11 del11 no solo es una cita con la fortuna, sino también con la solidaridad. La ONCE destina los beneficios obtenidos a programas sociales, educativos y de accesibilidad, tanto en España como a través de su fundación internacional.