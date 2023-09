Un antiguo militante del PSOE "trans no binaria" denuncia a Lucía Etxebarría por llamarle "hombre"

El ex militante del PSOE Marcos Ventura Armas, que se autopercibe como una persona "trans no binaria", ha demandado a Lucía Etxebarria por haberle llamado "hombre", según revela OK Diario.

En la denuncia, que ha sido interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, se acusa a la escritora de presuntos delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen del denunciante.

Según expone Ventura Armas en la denuncia, Etxebarria realizó una "intromisión ilegitima" en su derecho al honor, concretamente, "en relación con su identidad de expresión de género como persona no binaria" al haber afirmado esta "falsamente" que el antiguo socialista se consideraba una "mujer trans".

Una idea falsa porque, como señala el denunciante, es "una persona no binaria" que rechaza que utilicen el masculino para dirigirse o referirse a él al no ser "un pronombre que sienta como propio". Un hecho con el que, denuncia, la ganadora de un Premio Nadal "está invisibilizando mi realidad y tratándome como un hombre cis al usarlo".

"A la FELGTB pertenece también Marcos Ventura Armas que quiso denunciarme cuando equivocadamente afirmé que era un hombre. Porque es una joven trans no binaria. Tiene barba, pene y testículos pero no podemos llamarle hombre porque si no me quitan este perfil y me cae una multa", llegó a escribir Etxebarria con anterioridad a la notificación de la acción judicial.

El que fuera Secretaria para Iberoamérica de la Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas le acusa también de haber dañado su "prestigio profesional" como activista al haber asegurado que se hacia llamar "mujer trans" con el único fin de "recibir dinero público en las organizaciones en que desempeñaba cargos de representación"