Cardiva se asocia con la compañía alemana NGMedical para distribuir SUS prótesis de disco cervical

La división de Traumatología de Cardiva anuncia una nueva iniciativa estratégica: el acuerdo con la empresa alemana NGMedical, líder en innovación en implantes vertebrales. Esta colaboración incluye la distribución y comercialización de sus prótesis de disco cervical en el mercado español, una tecnología que ofrece a los cirujanos de columna una solución práctica y fácil de implementar para sus pacientes.

La prótesis discal de NGMedical representa un avance significativo en el diseño protésico, ya que ofrece un movimiento fisiológico mejorado. Está diseñada con la última tecnología para garantizar un rendimiento óptimo, mediante su exclusivo concepto de movimiento viscoelástico articulado.

“Estamos encantados de asociarnos con Cardiva, cuyo compromiso con la calidad y la excelencia encaja perfectamente con el nuestro. Juntos podemos mejorar la vida de los pacientes en España, acercándoles soluciones innovadoras que les permitan realizar sus actividades diarias”, indica Peter Weiland, CEO de NGMedical GmbH. “Gracias a la red consolidada de Cardiva en el mercado español, estamos seguros de que esta colaboración proporcionará a los cirujanos de columna un mayor acceso a nuestros productos de vanguardia”, añade.

Por su parte, Cardiva aporta una gran experiencia y conocimiento en este acuerdo, con más de 35 años de trayectoria como comercializadora de dispositivos médicos punteros en nuestro país. “Combinar las capacidades de distribución de Cardiva con la alta calidad de los implantes vertebrales de NGMedical nos coloca en una posición destacada para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y cumplir las expectativas de los especialistas en cirugía de la columna”, afirma Agustín Canales, director de Traumatología de Cardiva.