Cardiva, en colaboración con la Fundación EPIC, dona 3.000 euros a la Fundación Menudos Corazones durante el Congreso CSC 2025

En el marco del Congreso de Cardiología Intervencionista CSC 2025, que se acaba de celebrar en Madrid, Cardiva, en colaboración con la Fundación EPIC, ha llevado a cabo una iniciativa solidaria que ha unido innovación, compromiso social y emoción.

Gracias a la participación de los asistentes, la compañía ha logrado recaudar una donación de 3.000 euros destinada a la Fundación Menudos Corazones, entidad que apoya a niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias.

Un stand que late con propósito

El espacio de Cardiva en el congreso se ha transformado en un punto de encuentro diferente: un lugar donde la tecnología y la solidaridad se han dado la mano. Su eje visual y narrativo ha girado en torno a la galleta de la suerte, convertida en símbolo de esperanza y compromiso.

Con el lema ‘Tu suerte cambia un corazón’, cada visitante del stand ha recibido una galleta de la fortuna, cuyo mensaje interior podía contener una donación solidaria. De este modo, la experiencia ha ido más allá de lo informativo: cada profesional sanitario ha participado con emoción y responsabilidad social.

Mensajes con corazón convertidos en ayuda real

Durante los tres días del CSC 2025, Cardiva ha repartido 300 galletas de la suerte. En algunas había “mensajes con corazón” que activaban una donación económica directa por parte de la compañía de 20, 50 o 60 €. En total, la recaudación ha alcanzado 3.000 €, que se destinarán íntegramente a los programas de apoyo y acompañamiento de Menudos Corazones.

“Queríamos que nuestro paso por el CSC 2025 no solo mostrara innovación tecnológica, sino también el corazón que hay detrás de nuestro trabajo”, ha destacado Javier del Río, director de Cardiología Intervencionista, Intervencionismo y Neurovascular de Cardiva. “Cada galleta abierta, cada mensaje compartido, ha sido una pequeña muestra de que la salud también se construye desde la empatía y la solidaridad”.

Por su parte, Armando Pérez de Prado, presidente de la Fundación EPIC ha subrayado: “Esta colaboración demuestra que, cuando el sector sanitario se une a las causas sociales, los resultados pueden ser tan inspiradores como efectivos. Menudos Corazones realiza una labor extraordinaria”.