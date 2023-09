El emotivo reencuentro entre unas niñas y su niñera tras años sin verse

Cinthia Fernández, una modelo e influencer que cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, compartió en su Instagram una emotiva sorpresa a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, después de emprender un viaje a Brasil junto a ellas.

En el video, se muestra el reencuentro de sus hijas con Carmen, la niñera que las ha cuidado desde que eran pequeñas. "¡¡¡Sorpresa de mamá!!! ¿Listos para emocionarse? Momento inolvidable", escribía junto a la publicación, seguido de: "Les dije que teníamos que ir a firmar algo en la habitación, las hice subir y miren quién estaba con su peluche... Carmen se fue hace un año y las niñas la extrañaban mucho. Se me ocurrió la idea de invitarla a pasar las vacaciones con nosotras. ¿Quién es Carmen? Mira el video hasta el final".

En el video, se puede ver a las pequeñas reconociendo el peluche de Carmen y, entre lágrimas, abrazándola con cariño, mientras que gritan"Carmen, Carmen". Más tarde, se unió a la emotiva escena Cinthia, quien estaba grabando el momento en su teléfono móvil.

La publicación ya suma más de 94.000 me gusta y miles de comentarios de sus seguidores, quienes han expresado su emoción ante este tierno reencuentro y el especial vínculo entre Carmen y las niñas. Comentarios como "ay, no, cuánto amor les dio Carmen a tus hijas para que se emocionen así. Es amor del bueno", "me muero, reconocieron hasta su peluche", "lloré por Carmen sin conocerla, qué lindo vínculo generaron con ella, como con un familiar, porque Carmen es familia", y "qué hermoso y emotivo reencuentro. Siempre haciendo felices a tus nenas, una madraza", fueron algunos de los mensajes que destacan en el vídeo.