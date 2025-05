Ethan Kross, psicólogo de Harvard: "Tu voz interior no es tu enemiga… hasta que la dejas sin control"

Cuando sentimos ansiedad, frustración o culpa, solemos culparnos por no "saber controlar" nuestras emociones. Pero según el psicólogo de Harvard y autor Ethan Kross, no hay nada roto en nosotros. De hecho, el problema no es tener pensamientos negativos… sino no saber cómo manejarlos. En su charla con Mel Robbins, Kross revela por qué la mente humana está diseñada para rumiar y cómo podemos transformar esto a nuestro favor para tener una mejor relación con nosotros mismos.

En lugar de evitar el pensamiento negativo, la clave está en redirigirlo. Kross lo resume en una frase: "No se trata de dejar de hablar contigo mismo, sino de aprender a hacerlo mejor".

¿Cómo detener los pensamientos negativos? Las claves de Ethan Kross

Ethan Kross, psicólogo: "Tu voz interior no es tu enemiga… hasta que la dejas sin control" Unsplash

1. Entiende qué es el “chatter”

Ese diálogo interno negativo que repite errores del pasado o anticipa catástrofes del futuro no es raro ni anormal: es parte de nuestra evolución. "La voz interior nos ayuda a planificar, tomar decisiones y entender el mundo… pero cuando se desregula, se convierte en ruido paralizante", explica Kross.

2. Cambia la forma en que te hablas

Una de las herramientas más eficaces es el "distanced self-talk": hablarte a ti mismo en tercera persona, como si fueras tu propio entrenador. En vez de decir “no puedo con esto”, prueba con “Andrea, puedes hacerlo. Ya has salido de situaciones peores”. Esto crea una distancia emocional que ayuda a calmar el pánico y recuperar perspectiva.

3. Usa el entorno a tu favor

Cuando la mente se desborda, el cuerpo lo nota. Por eso, imponer orden externo (organizar tu escritorio, caminar en la naturaleza o poner música relajante) puede ayudarte a recuperar el control interno. "La mente busca coherencia", dice Kross, "y cuando el exterior está en caos, lo interior se amplifica".

4. Combina herramientas, no busques la bala mágica

Kross advierte que no existe una solución única. "Como en el entrenamiento físico, necesitas combinar ejercicios: journaling, diálogo interior positivo, rituales, perspectiva temporal...". La clave está en conocer las herramientas y saber cuándo usarlas.

5. Ayuda a otros sin invadir

El psicólogo introduce el concepto de "invisible support": ayudar sin que la otra persona sienta que estás interviniendo directamente. A veces, compartir un vídeo o un mensaje general en un grupo basta para que alguien que lo necesita se sienta acompañado.

Ethan Kross no promete fórmulas mágicas, pero sí herramientas reales. "Familiarízate con ellas", señala y concluye: "Porque cambiar la forma en que te hablas a ti mismo no solo transforma tu vida. Puede cambiar también la de quienes te rodean".