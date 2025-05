Así se comportan las personas que tuvieron que madurar muy rápido, según la psicología

"La madurez es un estado mental". No es una afirmación cualquiera, es la explicación del psiquiatra Enrique Rojas, que ha hablado sobre este tema en varias ocasiones en sus redes sociales. Este estado es transitorio según su explicación: "No se trata de un lugar al que llegas y te instalas, ya que la vida es un movimiento, un cambio constante". Además, la madurez le llega a cada persona en un momento concreto, que no siempre es el mismo.

Algunas situaciones personales obligan a madurar antes de lo habitual a algunas personas, mientras que otras ni siquiera lo hacen nunca. Sobre el primer grupo, el psicólogo Nicolás Salcedo publicó un vídeo en TikTok sobre la forma de ser y de actuar de estas personas: "Estar con una persona que tuvo que madurar muy rápido, puede verse así", comienza en el vídeo antes de entrar de lleno en su forma de actuar.

Este es el comportamiento de las personas que tienen que maduran antes

"Muchas veces estará triste, deprimido y sobrepensando mucho las cosas", explica sobre ese tipo de personas. Sin embargo, todo va a ir hacia dentro: "Pero no te lo va a decir porque creció pensando que sus problemas no le importaban a nadie", añade Nicolás. Detalla más sobre su crecimiento: "Se tenía que hacer cargo de los problemas de los demás". Esto genera una cualidad, según Nicolás: "Siempre que le necesites estará ahí, a pesar de no poder lidiar ni siquiera con sus propios problemas".

Un sufrimiento silencioso

El psicólogo explica que este sufrimiento suele ser interior: "No te creas que se le va a notar mucho, casi siempre le vas a notar cariñoso, sonriente y dando consejos a los demás, motivándoles aunque por dentro esté destrozado y crea que no sirva para nada". Recalca que es algo totalmente natural e involuntario: "No es su culpa, siempre ha sido el encargado de mantener la paz y de levantar a los demás, aun a costa de su propio bienestar".

Señala la diferencia con el resto: "Mientras el resto de niños estaban preocupados por ver en quiénes se podían convertir, esa persona estuvo preocupada en sobrevivir". Cuando son mayores, intentan recuperar el tiempo en el que simplemente pudieron sobrevivir: "Probablemente ahora esté buscando un poco de esa infancia que nunca tuvo". Explica cómo se debe actuar con ellas: "Esas personas ahora se merecen ser cuidadas, escuchadas y vistas". Lanza un consejo final: "Ayúdales a soltar un poquito de esa carga y dales espacio para que puedan ver en qué se quieren convertir ahora".

¿A qué edad maduran los hombres y las mujeres?

En un artículo de la revista Rockandpop, se menciona que el canal de televisión Nickelodeon UK realizó un estudio para el programa "Wendell & Vinnie" sobre la edad de madurez de hombres y mujeres. Según los resultados, las mujeres alcanzan la madurez a los 32 años, mientras que los hombres lo hacen a los 43, una diferencia de 11 años. Sin embargo, para algunos encuestados esta diferencia no era significativa, ya que consideran que la inmadurez puede tener un lado positivo, como mantener las relaciones vivas, frescas y divertidas.

Nuevamente, la ciencia demostró que los cerebros de hombres y mujeres funcionan de manera diferente. Según los expertos, estas diferencias pueden explicar las variaciones en comportamiento y emociones entre ambos sexos.