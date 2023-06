FOSSA Systems despega hacia la comercialización masiva del IoT industrial con el lanzamiento de satélites de nueva generación

Los nuevos satélites de FOSSA Systems, lanzados el 12 de junio desde la Base Aérea de Vandenberg (California), suponen un gran avance para el IoT satelital por las características y funcionalidades que incorpora. La nueva plataforma desarrollada por FOSSA permite un aumento considerable de las capacidades respecto a sus predecesores en lo que a generación de potencia y capacidad se refiere.

Uno de los pilares de diseño del FOSSASat-FEROX es la optimización, su alta relación superficie-volumen permite lanzar varios satélites apilados ocupando el mismo espacio de un satélite más grande y, sin embargo, obtener prestaciones similares a las de dichos satélites (hasta 12U), pero enfocadas a las aplicaciones de comunicaciones, IoT y detección de señales electromagnéticas (SIGINT, inteligencia de señales).

Aproximadamente cuatro horas después del lanzamiento, que tuvo lugar a las 21:35 UTC, los FOSSASat-FEROX han establecido contacto. El equipo de FOSSA comenzará en las próximas semanas el periodo de comissioning en el que se realizarán todas las pruebas necesarias para confirmar el buen funcionamiento de todos los subsistemas.

Tras el lanzamiento, el primero en 2023, la startup española espera iniciar en breve despliegues de nuevas remesas de satélites de forma masiva para completar la primera fase de su constelación de 80, con la que proporcionará su servicio integral de soluciones IoT para monitorizar todo tipo de activos industriales e infraestructura en zonas remotas o de difícil acceso. En la actualidad, FOSSA está realizando proyectos piloto en sectores de infraestructuras, Oil & Gas, Utilities, Defensa y Seguridad o AgroTech, entre otros.

Del tamaño de un portátil, un diseño disruptivo y ultrafino similar a los Starlink, los cuatro nanosatélites FOSSASat-FEROX lanzados esta semana ofrecen prestaciones similares a las de los satélites mayores enfocados al IoT industrial Fossa

Con el lanzamiento de esta nueva plataforma satelital, FOSSA Systems se posiciona de nuevo como pionera con su tecnología disruptiva en servicios de conectividad IoT global. Se trata de un mercado en expansión, que actualmente cuenta con 10.000 millones de dispositivos conectados que crecerán hasta más de 25.000 millones en 2025 y, según las previsiones de IoT Analytics, el mercado alcanzará los 525.000 millones de dólares en 2027.

Los FOSSASat FEROX han viajado al espacio a bordo de una misión Transporter-8 de SpaceX, lanzado esta vez desde la Base Aérea Vandenberg de California, que los ha desplegado en una órbita terrestre baja, a unos 537 km de altura.

Diseñados y ensamblados en la sede de FOSSA en Madrid, tienen unas dimensiones de 60 x 20 x 2,5 cm desplegado y una masa de 2kg. Como los otros 13 picosatélites de FOSSA, las nuevas plataformas orbitarán alrededor de la Tierra dando aproximadamente 15 vueltas al día, lo que permite con un único satélite dar cobertura global, en cualquier punto del planeta.

Premio al Emprendimiento en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF)

Durante FEINDEF, que tuyo lugar del 17 al 19 de mayo, FOSSA tuvo la oportunidad de presentar dentro del Espacio Innova for Def&Sec las aplicaciones que tiene su tecnología en el ámbito de la Defensa & Seguridad Nacional. El jurado, compuesto por expertos en emprendimiento, tecnología y seguridad, concedió a FOSSA el primer premio, reconociendo la capacidad de disrupción que posee la tecnología de FOSSA en el sector de Defensa. El FOSSASat FEROX es piedra angular de los desarrollos futuros de la compañía, sobre los que ya está trabajando, en materia de aplicaciones como IoBT (Internet of the Battlefield Things) o SIGINT.