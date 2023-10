Una joven estadounidense explica por qué vive en España: "Aquí me siento segura"

La noche del pasado miércoles, un hombre armado con un fusil de asalto asesinó a 18 personas en una nueva tragedia con armas de fuego que ocurre en Estados Unidos. Este acontecimiento ha vuelto a conmocionar a la sociedad norteamericana una vez más, ya que es algo que sucede habitualmente y nunca se le ha puesto solución. Solo en 2023, se han producido 567 tiroteos masivos según el portal especializado Gun Violence Archive. Un tiroteo masivo es aquel en el que hay 4 o más víctimas implicadas (heridas o muertas).

Una joven estadounidense, que lleva viviendo en España desde hace cinco años, mostró en TikTok su profunda consternación por lo sucedido en Maine. El vídeo comienza con la joven respondiendo a la pregunta que habitualmente le suelen hacer: ¿por qué te fuiste del mejor país del mundo?, a lo que responde: "no es el mejor país del mundo porque en el mejor país del mundo puedes ir a la bolera con tu familia, a un restaurante con tus amigos, al colegio o al supermercado sin miedo. En el mejor país del mundo no tendrías miedo en esos sitios, tu instinto no sería mirar dónde están todas las salidas cada vez que entras en un sitio o mirar dónde te puedes esconder por si acaso", asegura.

Además también cuenta que cuando entró en un supermercado en Estados Unidos con sus auriculares puestos y escuchando música, su primer instinto fue quitárselos "porque porque tengo que estar pendiente y escuchando a ver qué pasa".

"Yo no vivo en España por las tapas y la sangría y las playas, y me encantan esas cosas; pero no es por eso por lo que he decidido quedarme aquí. En España me quedo porque no tengo ese miedo, porque me siento segura cuando entro al supermercado o a un restaurante, pero no puedo decir lo mismo de mi país", concluye.