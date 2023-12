Una latina habla sobre sus relaciones amorosas con hombres españoles: "Son patéticos, groseros, agresivos y ordinarios"

Marian Carmona, una usuaria de TikTok, ha causado revuelo en las redes sociales tras publicar un vídeo en el que expresa abiertamente su desprecio hacia los hombres españoles. En la grabación, Carmona comparte sus experiencias con europeos y, en particular, su desagrado por los españoles.

En sus declaraciones literales, Carmona comienza diciendo: "Yo no sé si soy la única latina que no ha tenido una relación emocional con un europeo o si soy una latina, entre muchas, que no ha tenido una relación con un europeo. En mi caso, los europeos que yo he conocido la verdad es que han sido patéticos".

La crítica de Carmona se centra específicamente en los hombres españoles, a los que describe como "ordinarios, toscos, groseros, celópatas compulsivos, invasivos, agresivos y poco caballerosos". Según ella, el choque cultural con los españoles es particularmente significativo, contrastando su educación, valores y creencias con los de los hombres de ese país.

"He conocido a alemanes que me han parecido bastante buenos hombres, bastante caballerosos o al menos han demostrado ser de esa manera. Pero luego conoces a los españoles y te das cuenta que el nivel de educación, valores, principios o creencias que tienen estos hombres choca muchísimo con la tuya porque es que es totalmente diferente del cielo a la tierra," afirma Carmona.

La joven también arremete contra lo que considera una "cultura nefasta" en algunos españoles, calificándola como "patética" a su criterio.

Estas declaraciones han generado una intensa discusión en las redes sociales.