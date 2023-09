Un perro salta al campo...¡Y deja sin pelota a los jugadores!

Todo transcurría con normalidad en un partido de fútbol de la liga mexicana... hasta que un perro quiso. Sí, como suena, un perro invadió literalmente el campo y, además, se adueñó de la pelota con la que se estaba jugando el partido. Tuvieron que pasar varios minutos para que, después de que intentasen pararle jugadores y personal de seguridad, se marchase del campo para que el partido continuase como hasta el momento y es que el bueno del perro regateó a una infinidad de jugadores y personal.

El vídeo esta circulando a gran velocidad por redes sociales convirtiéndose en un viral total, dada la peculiaridad de la situación. Desde luego que la imagen queda para el recuerdo y el amigo de "cuatro patas" echó un gran rato del que seguro que no era consciente del todo. Aunque, a pesar de ser lógicamente una extraña situación, no es la primera vez que suceden este tipo de imágenes y es que en la liga mexicana y argentina no es la primera vez que se cuela al terreno de juego un "revulsivo" que nadie esperaba como perros y gatos.