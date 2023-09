¿Qué opinan los catalanes de los madrileños? El vídeo viral que triunfa en TikTok

En España, los estereotipos regionales son un tema recurrente. Se dice que los andaluces son perezosos, que los vascos son cerrados, que los catalanes son tacaños, y que los madrileños son los más chulos. Estos son solo algunos de los clichés que han perdurado a lo largo del tiempo.

Con la intención de desafiar estos estereotipos, el usuario de TikTok conocido como DELE, que suma cerca de 4.000 seguidores, ha realizado una encuesta en las calles de Barcelona para conocer la opinión de los catalanes sobre los madrileños.

El joven comienza diciendo: "Estoy en Barcelona ahora y voy a preguntarles a los catalanes qué opinan de los madrileños". El primer entrevistado admite que solo ha visitado Madrid un par de veces, pero señala que la gente le pareció amable, aunque de un momento a otro recurre al fútbol para decir sin pelos en la lengua: "Los madridistas me dan una pereza... Buah, es que me dan asco, mucho asco. Veo su campo, veo el Bernabéu y digo: 'Hostia, qué puto asco'".

De nuevo, las segundas catalanas expresan su amor por el FC Barcelona expresan, dejando de lado a los seguidores del Real Madrid, aunque admiten: "Son buena gente, son realmente amables. La gente es super abierta, aquí un poco más cerrada, y son muy guapos los madrileños".

Otro joven de nuevo opina que los madrileños son simpáticos, aunque reconoce que no le gusta la ciudad de Madrid en sí. En la misma línea responde el último entrevistado, que aprecia la energía positiva de la capital española: "Realmente me caen muy bien, siempre me ha parecido una ciudad super enérgica, con gente super simpática y que nos caen muy bien".

El video ha acumulado más de 55.000 reproducciones, con cientos de usuarios que comparten las opiniones de los entrevistados. Algunos destacan que la rivalidad entre regiones surge principalmente de la política y del fútbol: "Por desgracia a nuestros políticos les gusta enfrentarnos. Y en cuanto al fútbol, eso es un tema menor que no puede separar a los pueblos".