Tensión en charla feminista: “¿Por qué silenciáis la violencia cuando es de inmigrantes?”

Durante una charla feminista en Valencia previa al Día Internacional de la Mujer, un incidente ha generado un debate acalorado en las redes sociales. El vídeo ha sido difundido por el partido Frente Obrero, descrito como un movimiento político de trabajadores, patriota y revolucionario, que critica duramente la inmigración ilegal.

El evento se tornó controvertido cuando una mujer del público cuestionó a las ponentes sobre el enfoque exclusivo en las agresiones hacia las mujeres por parte de "hombres blancos, heterosexuales y que se llaman Manolo", ignorando la violencia cuando proviene de inmigrantes, utilizando el ejemplo de "Mohamed".

Inicialmente, las ponentes respondieron con humor, destacando que se centran en cualquier tipo de violencia masculina, independientemente de su origen étnico. Sin embargo, la discusión escaló cuando la mujer del público insistió en que el aumento de la inmigración en España está relacionado con un incremento en casos de violaciones o matrimonios forzosos, acusando a las feministas de "ocultar" esta información.

La situación alcanzó su punto álgido cuando una de las ponentes expresó su frustración y solicitó a la organización retirar el micrófono a la mujer del público, diciendo: "Mira, estoy hasta el coño, no voy a contestar", para a continuación destacar: "A nosotras no nos importa la nacionalidad del agresor, nos importa el agresor". La mujer siguió defendiendo su punto de vista pese a que ya no disponía del micrófono: "Vamos a hablar claro, los hombres españoles no son machistas". Finalmente, fue necesaria la intervención de la Policía Local para calmar la situación. A la salida de la charla, la mujer fue identificada.