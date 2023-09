Tres albañiles despedidos por dedicarle a su jefe la canción de Shakira

El más reciente lanzamiento musical de Shakira ha captado la atención no solo por su pegajosa melodía, sino también por el mensaje de crítica social que transmite. La canción, en la que la artista lanza una fuerte pulla a su exsuegro y menciona a Lili Melgar, la niñera despedida por Gerard Piqué, ha adquirido un inesperado simbolismo en la lucha contra las desigualdades salariales.

La colombiana, a través de su letra, arremete contra las diferencias salariales y denuncia la explotación laboral perpetrada por aquellos jefes que abusan de su posición de poder. Este mensaje ha resonado con miles de trabajadores que se sienten identificados.

Tal es el impacto de esta canción que tres albañiles, inspirados por su mensaje, decidieron abrir una cuenta en TikTok con la intención de llamar la atención de su jefe y lograr un aumento salarial. El método elegido fue un baile coreografiado al ritmo de la estrofa principal del éxito de Shakira: "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz, me tiene de recluta, el muy hijo de puta". El vídeo se viralizó rápidamente y llegó al propio jefe.

Sin embargo, las consecuencias no fueron las esperadas. En lugar de obtener un aumento, los trabajadores se encontraron con la noticia de que habían perdido sus empleos.

En un nuevo vídeo, sus rostros reflejan la sorpresa y la desilusión por la situación. Explicaron que nunca anticiparon que su inocente broma tendría tales consecuencias y lamentaron la pérdida de sus empleos.

"La viralización de nuestro video llegó a oídos de nuestros patrones, y ahora nos encontramos en la búsqueda de empleo", compartieron los trabajadores en el vídeo. A pesar de la difícil situación, expresaron su agradecimiento a todos los seguidores que compartieron su video y realizaron una valiente promesa: "No sabíamos que esto iba a terminar así, pero pedimos que compartan este video, ya que somos personas trabajadoras en busca de empleo y deseamos seguir adelante. A pesar de todo, prometemos seguir bailando".