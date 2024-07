Un verano de valores

“Lo más importante es conseguir que ellos aprendan el espíritu del sacrificio, el compañerismo, el esfuerzo y la ayuda al otro… Somos una escuela de tecnificación de fútbol, pero sobre todo lo que somos es un campus de valores para los chicos”.

Son las palabras de David Villarreal Jimeno y Kike Bogantes, los dos responsables del Campus de Fútbol Adrián, que lleva el nombre del padre de uno de ellos, gran amante del fútbol y ahora enfermo de alzheimer.

Ha sido un sueño para ellos, pero lo han conseguido. El año pasado pudieron realizar un campus donde participaron sesenta niños en una semana. Ahora lo que han alcanzado es la cifra de setenta y cinco jóvenes durante catorce días. “Lo hemos hecho con ilusión, talento y ganas de agradar y enseñar a los chicos fútbol y valores”.

La iniciativa nace en Lillo, municipio de la Mancha toledana que se nutre también con chavales de otros lugares de la comarca como Quero, Madridejos o Miguel Esteban. Pasan toda la mañana juntos durante estas dos semanas del mes de julio. También hay jóvenes de Madrid, que pasan el verano en el pueblo con sus abuelos.

“El trabajo que realizan ellos es impresionante – dice Fran, padre de una de las niñas que forman parte del campus-… Mi hija termina reventada y aprende muchísimo aquí con ellos… Deberían tener más apoyo porque la labor que hacen con los chavales es encomiable”, asegura.

Han conseguido la implicación de todos los padres con su particular forma de insuflar el espíritu de compañerismo y cooperación. Además, le han dado un tinte benéfico al campus al destinar parte de lo recaudado a una asociación que agrupa a enfermos y familiares de enfermos de alzheimer, algo con lo que se encuentran muy comprometidos.

“Al principio lo planteamos como una escuela de porteros y teníamos muy buenos entrenadores… Pero, claro, no todos los niños quieren ser porteros y abrimos la mano al resto de jugadores, de tal manera que con un poquito más de empeño y dedicación conseguimos crear el campus de fútbol al completo”.

Lo cierto es que han conseguido que el verano manchego sea un aliciente para estos setenta y cinco chavales, que disfrutan de verano de pueblo y además se educan en valores y mejoran sus técnicas futbolísticas.

“Nosotros les decimos a los mayores, porque son chavales de entre siete y dieciséis años, que deben dar ejemplo a los menores… Se educa con el ejemplo y lo que vamos pretendiendo es que el fair play se les inculque desde inicio… Por eso es tan importante también que los grandes jugadores que son referentes, lo sean también en el juego limpio”, indican.

La victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa ha actuado de gancho para traer más chavales a la práctica de este deporte. “El primer día nos hicimos una fotografía con la bandera de España y la camiseta de la selección… También nos ha venido muy bien para que ellos vean el espíritu de sacrificio y cooperación del que hicieron gala los jugadores españoles durante el campeonato”.

Para el año que viene ya tienen ideas nuevas en la cabeza y pretenden ampliar el campus, “pero para eso deberían tener algo más de ayuda de las instituciones”, dice Fran, el padre de una de las jugadoras.

Son tres horas de intensidad máxima en torno al deporte y el fútbol. “Nos gusta la exigencia y explicarles que no todo vale… Si te equivocas, que no sea por falta de entrenamiento, porque en la vida hay que sacrificarse y ser exigentes… Y más en un deporte colectivo como el fútbol, donde debes pensar en el grupo y no sólo en ti”.

Ayer sábado concluyó esta segunda edición del campus Adrián y los chavales se van con un gran recuerdo y nuevos amigos para el resto del verano o quién sabe, para el resto de sus vidas.

Los veranos en la Mancha son tórridos, calurosos y largos… Don Quijote salió por los campos de Montiel en el mes de julio… Otros quijotes del deporte, como Kike y David, pasado el tiempo, alancean a los chavales para crecer personal y futbolísticamente.