Vídeo: “Las trans no somos mujeres, solo somos hombres con apariencia femenina”

Un vídeo se ha vuelto viral en redes sociales generando un debate con multitud de opiniones. En las imágenes, se ve a una usuaria denominada @crystal.jurado4, pronunciarse sobre lo que considera que es para ella el término transexual. "No señores. Las trans no somos mujeres, no nacimos mujeres, no tenemos útero, no tenemos vagina, no podemos concebir. Las trans solo somos personas trans, no somos mujeres", comienza diciendo.

A pesar de autodefinirse como trans, Crystal Jurado, asegura que "las trans no somos mujeres, solo somos hombres con apariencia femenina". Explica, además, que no quiere ser una mujer, sino un hombre con esa apariencia.

Las declaraciones, que no han tardado en viralizarse en Internet, han provocado que acabe siendo la trans más buscada en el mundo. Así lo cuenta en su último vídeo de TikTok: "Me acaban de informar de que tengo una orden de captura. Soy la trans más buscada por ser la trans más transfóbica del mundo".