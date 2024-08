«After earth»: Una mala señal

Hay películas buenas, hay películas malas, hay películas extraordinariamente buenas o lamentablemente malas, y luego está el lote de las innecesarias.

Hay películas buenas, hay películas malas, hay películas extraordinariamente buenas o lamentablemente malas, y luego está el lote de las innecesarias. Que, casi siempre, también son más malas que la quina. A M. Night Shyamalan muchos le echamos en cara que se trata de un director demasiado efectista, un poco ególatra y tramposo (lo de «Airbender, el último guerrero», tenía singular delito), aunque varios de sus filmes («El sexto sentido», «El protegido» y «Señales») resulten productos entretenidos que el público se zampa al mismo ritmo que las palomitas. Sí, lo llaman un «blockbuster», y ahora intentaba repetir suerte con «After Earth», quizá el peor filme hasta la fecha del cineasta nacido en India. Primer engaño: Will Smith, autor de la historia en la que se basa la obra, no la protagoniza, por mucho que el imponente físico del actor devore los carteles promocionales junto a su hijo Jaden, el auténtico eje vertebrador del asunto. Segundo: aunque pueda parecerlo, no se trata de una película de ciencia ficción como Dios manda, sino un mal encubierto y soso drama sobre las en tantas ocasiones duras relaciones paterno filiales cuando el niño comienza a transformarse en mocito. El pretexto: tras un aterrizaje de emergencia, Kitai y Cypher, padre del joven, quedan atrapados en la Tierra 1.000 años después de que una serie de catástrofes no muy claras forzasen a que los humanos salieran por piernas. Las mismas que se ha partido Cypher durante el accidente, de ahí que todo el peso de la acción recaiga en Kitai, que debe hacer frente a un montón de animales extraños, incluido una bestia «caza hombres» para enviar señales de socorro desde un punto concreto del planeta. Quizá Jaden, que ya creció bastante desde «En busca de la felicidad», sea algún día un gran intérprete, pero por mucho que se empeñe Will Smith con este trabajo autopromocional, al chico todavía le queda bastantes set que patear en Hollywood.

Por encima de los hándicaps antes mencionados, el mayor delito de «After Earth» radica sin embargo en que se trata de una película tremendamente aburrida, previsible y sin ninguna gracia más allá de algunos impactantes efectos visuales. Recordemos el principio: ¿se ha convertido ya el señor Shyamalan en un realizador dicen que millonario, sí, pero prescindible e incluso gafe? La respuesta, como en esta fallida cinta, sólo está en el futuro, y pinta bastante negro, dicho sea con todos mis respetos siempre por el gran Will Smith.