La Junta no dará datos del coronavirus por municipios si no lo exige el Ministerio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que dar datos de contagiados por municipios puede “estigmatizar” y crear tensiones en determinadas poblaciones. En una entrevista con esRadio, recogida por Europa Press, Moreno ha apuntado que el Gobierno andaluz sí está dando la edad de las personas que fallecen. Respecto a las localidades, asegura que tiene serias dudas sobre dar el número de contagiados por municipios, en primer lugar, porque hay informes en materia de protección de datos que lo desaconsejan, y, en segundo lugar, porque ello puede dar lugar a “muchas tensiones” entre los vecinos de municipios más pequeños.

El presidente ha indicado que los datos se dan provincializados, pero llegar al dato del municipio, “desde el punto de vista de convivencia, no aporta nada especial”. Ha recordado que ninguna comunidad, salvo País Vasco, da los datos por municipios y ha insistido en que hay que ser “muy prudente” en esta situación de miedo generalizado. Ha agregado, no obstante, que si el Ministerio de Sanidad dice que hay que dar los datos por municipios, se haría, pero ha insistido en que no cree que ello aporte nada y lo que sí puede generar son “problemas” en determinados entornos.

De otro lado, el presidente se ha referido a los incidentes de una minoría que se produjeron ayer en La Línea de la Concepción (Cádiz) con motivo del traslado de 20 ancianos contagiados por coronavirus, que salieron en ambulancias de su residencia para ser ubicados en unas instalaciones de la Junta. El presidente ha lamentado estas situaciones en la que algunas personas arrojaron piedras al convoy, en una actitud “agresiva y violenta”. Ha señalado que se trata de una minoría “intolerante y absolutamente insolidaria” con unas personas mayores a las que habíamos buscado un acomodo razonable y garantizado el aislamiento para evitar el contacto.

La FAMP quiere saber los datos: “Cada acción a escala local cuenta, y mucho”

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado que se presenten los datos municipalizados de contagios del Covid-19 para poder acometer planes de acción y estrategias locales de lucha contra la pandemia. En un comunicado, Villalobos ha dicho que “aunque se trata de un problema mundial, cada acción a escala local cuenta, y mucho”, con lo que “si en la lucha contra el coronavirus contamos con los ayuntamientos para actuar según los protocolos, estaremos acotando y acorralando aun mas al virus y, en definitiva, estaremos contribuyendo a doblegar la curva y a que empiecen a descender el numero de infectados y de fallecidos”.Según el presidente de la FAMP, para “manejar con agilidad y de forma estratégica” los datos municipalizados de contagios, es necesario que las autoridades sanitarias ofrezcan información de la evolución del virus en cada municipio dentro de las Juntas Locales de Seguridad, donde están presentes los representantes de las autoridades locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad·.También ha recordado que “se trata de remar todos en la misma dirección y, precisamente, esa es la razón por la que tanto alcaldes como alcaldesas llevan tiempo ya reclamando esa información municipalizada, porque así desde lo local se tomarían también medidas concretas y muy focalizadas para contener los focos de contagio”.