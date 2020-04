El PSOE-A urge a convocar esta semana la comisión para la reconstrucción económica y social de Andalucía

La pandemia tiene un lugar hegemónico en la actualidad, monopolizador. El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, se ha centrado en ella esta mañana para plantear en una rueda de prensa telemática la “necesidad imperiosa” de que se convoque “esta misma semana” la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de la comunidad, después de que su líder, la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, la demandara el pasado viernes en la Cámara autonómica tras la comparecencia del presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. Por ello, su grupo ha registrado hoy la solicitud de creación de ese ente extraordinario.

“Andalucía no puede esperar ni un minuto”, ha aseverado Fiscal, para instar luego al Gobierno regional y al Parlamento a arbitrar “las decisiones que sean necesarias” para constituir ese órgano y tomar medidas que “sean fruto del consenso de todos los grupos políticos con representación” en la institución autonómica. El portavoz socialista ha dejado claro que su partido no renuncia a presidir esa comisión, en la que deberán estar representados agentes económicos y sociales como sindicatos o empresarios y ayuntamientos o diputaciones, si bien, es consciente de que en el Parlamento andaluz “hay una mayoría de derecha y de extrema derecha" y no bloquearán la comisión si no logran los mandos de la misma. Aunque ha reclamado para su formación “un papel importante” en ella.

Al margen de ese ente, el portavoz parlamentario del PSOE ha preguntado al presidente de la Junta si su Ejecutivo “tiene alguna planificación para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los clientes de los bares y comercios en la posible apertura” que se ha anunciado para mayo, o si “va a abrir alguna línea de ayuda" para que esos establecimientos puedan hacerlo. “Mucho nos tememos”, ha deslizado, “que detrás de esta ocurrencia, la realidad se imponga y ocurra como con la anterior de la vuelta de los niños a los colegios, que tuvo que ser rectificada”. Fiscal ha exigido “seriedad” para no generar “confusión” o “frustración” en la población y que una decisión “de ese calado” se comparta con “todos los grupos parlamentarios”.

Por último, el socialista ha criticado que, después de que la pasada semana Moreno se comprometiera en la Cámara a proporcionar los datos municipalizados de la incidencia del Covid-19 por lo que los socialistas preguntaban para que los ayuntamientos pudieran “ejercer con todas las garantías sus competencias”, haya resultado que los alcaldes han “conocido los datos por los medios de comunicación”. “Nos hemos encontrado con una deslealtad”, ha lamentado Fiscal, quien ha llegado a calificar el gesto de “incomprensible” e incluso de “infantil”.

Ha instado al máximo dirigente del Ejecutivo autonómico a “no abandonar” la senda de “hacer las cosas” de forma dialogada en la recuperación de la nueva normalidad, como se ha empezado a llamar, y le ha exigido “lealtad” y “rigor”, ya que, según han anotado ya algunos alcaldes socialistas, los datos que se pueden consultar en un medio, “pueden contener errores”.