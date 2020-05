Un experto descarta que el coronavirus afecte más a niños alérgicos y asmáticos

Los niños alérgicos y asmáticos no tienen mayor riesgo de contraer la Covid-19 que el resto de la población y tampoco mayor riesgo de complicaciones en el caso de que sufrieran la infección, salvo casos de pacientes diagnosticados de asma grave, ha indicado el pediatra de Vithas Granada Luis Padilla. Este experto ha advertido sin embargo que, aunque los pacientes asmáticos no tienen más probabilidad de sufrir coronavirus, sí que pueden sufrir la infección de forma diferente al resto."Una infección por coronavirus en un paciente asmático puede hacer que su asma, hasta ese momento controlada, empiece a dar problemas que le provoquen tos, dificultad respiratoria o sensación de pitos", ha indicado el doctor, que ha añadido que si se producen estas situaciones es de máxima importancia que estos pacientes estén lo mejor controlados posible.

La subida de las temperaturas ha puesto de relieve un año más la problemática que sufren los niños con alergia al olivo en esta época del año, cuando además tiene que convivir con la ovid-19, lo que ha generado un gran número de consultas sobre si supone un factor de riesgo mayor o no. Un asma bien controlado, con un tratamiento de base adecuado y cumplido a rajatabla por el paciente, es la mejor forma de evitar posibles crisis, ya sea por momentos de alta concentración de polen o por otros agentes como los virus.Padilla ha señalado en un comunicado que también es importante conocer el tratamiento que se debe administrar en el caso de que aparezcan los primeros síntomas de tos o dificultad respiratoria. De esta forma no solo se evitarán las posibles crisis sino que, además, se sabrá cómo actuar en casa para no tener que acudir a urgencias, salvo que sea estrictamente necesario."Lo más recomendable es acudir al pediatra, alergólogo o neumólogo, quien pautará el tratamiento necesario tanto para controlar el asma y prevenir así posibles crisis, como para las crisis en sí mismas", ha explicado

De la misma manera indicará cuándo tendrá que acudir a urgencias si el tratamiento administrado no es suficiente.Padilla ha aclarado asimismo en cuanto a la utilización de mascarilla, habitual para los niños con alergia en esta época, que la recomendación son las del tipo FFP2 que, además de ser las más adecuadas en caso de alergia, son las indicadas para no contagiar ni ser contagiado por coronavirus.