¿Qué contactos sociales podrán tenerse en las seis provincias andaluzas que pasan a la fase 1 de la desescalada?

Se han inflado expectativas, pero es cierto que los habitantes de la seis provincias andaluzas que entrarán el próximo lunes en la fase 1 de la desescalada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba y Almería, tendrán algo más de libertad de movimiento a partir de ese día y se beneficiarán de novedades ligadas a sus relaciones sociales. No se puede, por el momento, circular entre ellas y habrá que seguir acatando los horarios fijados para los paseos de los niños, los mayores y la práctica de actividades deportivas.

De acuerdo a lo reflejado en la guía sobre ese nivel vinculada al “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” elaborado por el Ministerio de Sanidad, desde el lunes en los mencionados territorios de la comunidad se podrá circular en grupos de un máximo de diez personas “respetando siempre las medidas de seguridad e higiene” y “mantenimiento de la distancia mínima"de "al menos dos metros”. Ello con un matiz: ese límite de la decena “no se aplicará entre convivientes”.

Durante los contactos sociales con terceros con los que no se comparta el domicilio, tendrán que cumplirse las instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias como evitar la cercanía, utilizar elementos “de protección física” como las mascarillas, si esto no fuera posible, o la higiene de manos. No se podrá visitar a quienes hayan dado positivo por coronavirus o estén en aislamiento ni a quienes vivan en residencias de mayores.

Según lo indicado desde el ministerio, en la fase 1 se podrán realizar velatorios, pero con un tope de 15 personas en espacios al aire libre y de una decena en cerrados, “con independencia de que los mismos sean convivientes”, en este caso. La comitiva para la despedida de la persona fallecida se restringirá también a “un máximo de 15 personas” y tampoco aquí se podrán bordear las medidas de distanciamiento e higiene.

Se recuperará la posibilidad de asistir a lugares de culto, “siempre que no se supere un tercio de su aforo”, que debe "publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto”; y los congregados habrán de mantener “al menos, un metro” entre ellos, advierte el ministerio.