La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local instalará mamparas de seguridad en 42 salas de juicios de Andalucía, aunque la lista se ampliará en función de la carga de trabajo, y más de cien cámaras web en institutos de medicina legal y ciencias forenses. El vicepresidente Juan Marín señaló que siguiendo las instrucciones del Ministerio se ha incorporado ya el 33% de las plantillas de Justicia, según señaló el vicepresidente Juan Marín, quien recordó que “las normas las dicta el Ministerio y no tienen nada que ver con las fases. Con lo cual, la Junta no diferenciará en sus medidas a Málaga y Granada porque además espera que el Gobierno tendrá que rectificar”, avanzó. El Gobierno andaluz propone, además, realizar los test a todo el personal, no sólo el dependiente de la Junta, es decir, incluir a jueces y fiscales.

Según ha informado este miércoles la vicepresidencia del Gobierno andaluz, se ha celebrado una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el seno de la Comisión creada por la crisis del coronavirus, para informar de las medidas de protección que se irán implementando para recuperar la actividad judicial.

Con el fin de evitar el contacto y posibles contagios, tanto la Junta como el TSJA apuestan por fomentar los juicios telemáticos y, como se viene realizando hasta ahora en la mayoría de los casos, las videoconferencias para la toma de declaración de detenidos.

En este sentido, la Consejería está ultimando una guía del correcto funcionamiento de las medidas telemáticas.

Cuando los juicios no se puedan celebrar por esta vía, la Junta y el TSJA han acordado realizar una planificación de trabajo para adaptar las salas de vistas con mamparas y otras medidas de seguridad.

La Consejería ya tiene una primera lista de 42 "espacios" que se "va a ampliar de forma coordinada con cada uno de los jueces decanos" para que así los magistrados puedan gestionar su agenda de señalamientos para las próximas semanas, aunque algunas de esas salas ya han sido equipadas.

Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) también dispondrán de medios para realizar exploraciones de forma telemática, sin que se requiera la presencia física del paciente en las dependencias, para lo cual se van a instalar 106 cámaras web.

En cuanto al teletrabajo, a los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia se van a sumar aquellos funcionarios que en situación de permiso así lo requieran, de ahí que Justicia vaya a adquirir un mayor número de licencias para acceder al sistema.

Además, en el Portal Adriano habrá en las próximas horas un listado de números de teléfonos y direcciones de correo electrónico para cada juzgado que estará disponible para realizar las solicitudes de cita previa y proporcionar información pública a los ciudadanos y profesionales. EFE

Por su parte, CC OO ha rechazado el plan de desescalada aplicada a la Administración de Justicia de Andalucía al entender que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración “calca prácticamente al Ministerio de Justicia e impone una desescalada uniforme que no se basa en criterios sanitarios y supone una presencialidad mayor que la actual y que la que se aplicará a los empleados y empleadas públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

CC OO ha señalado que ha presentado una primera denuncia a la Inspección de Trabajo y ha advertido que “realizarán cuántas sean necesarias por actuaciones que no cumplan con las medidas preventivas y de seguridad para garantizar la salud del personal, si las medidas preventivas no se aseguran o si no se detiene la actividad ante el riesgo de contagio”, según ha informado mediante una nota de prensa.

El sindicato ha denunciado que el plan presentado desde la Consejería de Justicia es "totalmente incoherente" y pone como ejemplo el hecho de en algunas provincias como Málaga y Granada, que siguen en la fase 0 de la desescalada, sus servicios de Justicia pasarán a la fase 1.

El Plan no permite la paralización de la actividad si así se determinase objetivamente por los Comités de Salud Laboral, "en contra de lo recogido en la normativa vigente". CCOO ha desmentido que los trabajadores ya incorporados a los órganos judiciales hayan sido testados, "a pesar de haberse anunciado, incluso en prensa por el Consejero de Presidencia".

El sindicato ha criticado igualmente que "la Administración tampoco acepte nuestra petición de que la incorporación de más trabajadores y trabajadoras que puede solicitar el Letrado de la Administración de Justicia, se aplique siempre con intervención de los delegados de Prevención, previo informe preceptivo y favorable de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRRLL)".

Según ha apuntado el sindicato, "eso significa que la incorporación se basará únicamente en la petición arbitraria de necesidades del servicio, y podrán obligar a incorporarse a más personal, sin contemplar los requisitos sanitarios necesarios". Asimismo, la Consejería de Justicia rechaza contratar al personal interino de apoyo necesario alegando que estas personas pueden ejercer sus derechos de protección de su salud.

CC OO ha considerado ante esta manera de proceder que “el Gobierno andaluz cede sus competencias al Ministerio, y acepta las presiones económicas y las corporativas del poder judicial, negándose a cumplir lo que establece Sanidad para nuestra Comunidad Autónoma, exponiendo al personal a la pandemia, poniendo en riesgo su salud y la de la ciudadanía que se relacione con la Administración de Justicia andaluza, tal y como ya sucedió al aceptarse la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo los actos de comunicación y ejecución no telemáticos”.