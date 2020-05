Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Martes, 19 de mayo

10:16 - Los hosteleros de Sevilla abordan con el Consistorio el “exceso de inspecciones” tras un centenar de quejas de bares

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia mantendrá una reunión este miércoles con el Ayuntamiento hispalense después de que en la primera semana de la Fase 1 de la desescalada marcada por el Gobierno central, tras el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, se hayan recibido más de un centenar de quejas por parte de los empresarios hosteleros de la capital advirtiendo de lo que consideran “un exceso de inspecciones”.

10:01 - Un decreto para devolver la competitividad al sector hotelero andaluz

Andalucía ya se prepara para la reactivación del turismo, una actividad vital para la economía regional. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto de clasificación hotelera, que pretende “devolver la competitividad al sector”, según ha anunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, quien ha recordado que la norma ha estado paralizada durante 16 años. Pinche en el titular para obtener más información.

No hay recetas que repetir contra el casi invisible Covid-19 y la erosión sanitaria y económica que ha traído consigo. Hay que cercarlo e innovar para construir a partir de él. A ambas cuestiones pueden contribuir los números. Así lo cree el catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla (US), Antonio J. Durán, quien defiende que lo difundido hasta ahora del Estudio Nacional de Sero-epidemiología de la Infección por SARS-Cov2 en España da la razón a quienes advirtieron de que “la cifra de infectados reales posiblemente era un orden de magnitud superior” a la de detectados. En una nueva entrada accesible en el Blog del Instituto de Matemáticas de la US, Durán parte de dicho análisis para vincular extrapolaciones a diversas fechas, teniendo en cuenta la evolución de los datos de muertes y que entre la infección y el fallecimiento “transcurren en media más de dos semanas”. Pinche en el titular para obtener más información.

9:32 - Susana Díaz pide a la Junta “transparencia” sobre la desescalada y que abandone “confrontación”

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este martes al Gobierno andaluz “transparencia, responsabilidad y que deje la confrontación” y explique “con claridad” cómo se va a llevar a cabo la desescalada en la comunidad autónoma. “Todos tenemos la responsabilidad colectiva de dejarnos dirigir por las autoridades, pero éstas tienen que saber a dónde nos llevan”, según ha indicado Susana Díaz en declaraciones con RNE.

9:00 - El Gobierno mantiene la prohibición de entrada de cruceros hasta que finalice el estado de alarma

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado una Orden, en vigor desde hoy mismo, por la que se mantiene la prohibición de entrada a puertos españoles de buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. Esta prohibición, que hasta ahora había sido prorrogada en dos ocasiones, estará vigente en principio hasta que finalice el estado de alarma.