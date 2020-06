La “espantada” de PSOE y Adelante marca la primera reunión de la comisión para la recuperación de la región

La primera reunión para preparar los trabajos de la semana. Eso es lo que se ha celebrado hoy en el Parlamento andaluz en el caso de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de la comunidad tras el coronavirus, bajo la presidencia del diputado de Vox Manuel Gavira y, como se preveía, con la ausencia de los representantes de PSOE-A y Adelante Andalucía que ya dejaron claro en la sesión constitutiva que no participarían, tras hacerse Vox con las riendas.

Pese a las ausencias, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha negado que la comisión vaya a ser un fracaso por el hecho de que los dos mencionados partidos hayan decidido no participar, es más, ha defendido que “va a funcionar bien” y que será “un éxito”. Cree que los agentes sociales no van a dar “la misma espantada” y ha sostenido que lo que le parece un fracaso es que PSOE y Adelante “tengan tan pocos recursos” para no hacer propuestas y salirse de la comisión.

Ha criticado que el PSOE haya solicitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que intervenga para lograr el consenso en la comisión, ya que ha recordado que él planteó liderar una alianza pero los socialistas “con actitud egoísta” registraron inmediatamente la petición de comisión para que no pudiera hacerse así. Para Nieto, los socialistas quisieron “reventar” la posibilidad de que Moreno “canalizara” el consenso planteando la comisión y luego han intentando “boicotearla" desde "el primer momento”.

El presidente de la comisión, por su parte, ha tildado de “inútil” la actitud del PSOE-A y Adelante de no participar, que ha achacado a una decisión “partidista”, y les ha instado a reincorporase a los trabajos. En su estreno, Gavira se ha mostrado convencido de que la negativa de los dos partidos a participar “no es porque Vox la presida, sino porque no la presiden ellos” y, aunque les ha “tendido la mano” para que se reincorporen, ha avisado de que la oferta se acaba cuando empiece el trabajo presencial de la comisión.

“Que no acudan a la comisión es muy grave. Representan a muchos andaluces y el ejercicio de responsabilidad lo tienen que hacer ellos, pero están anteponiendo los intereses partidistas a los generales”, ha sostenido en una rueda de prensa telemática.

Adelante mantiene su posición

De otro lado, el portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha criticado que el Gobierno regional de PP-A y Ciudadanos (Cs) “haya decidido que no va a ceder a la democracia y a entender que las instituciones no deben estar en manos de partidos ultraderechistas” y vaya a permitir que “los hijos de Trump en Andalucía”, en alusión a Vox, vayan a presidir la comisión para la recuperación de la comunidad tras la pandemia.

En rueda de prensa telemática, García ha censurado que se permita a partidos “fascistas cuyo referente político es (Donald) Trump”, el presidente de Estados Unidos, que estén al frente de una institución como dicha comisión parlamentaria. A su juicio, el Ejecutivo de PP-A y Cs “está atado de pies y manos a la ultraderecha”.