La Junta aspira a conseguir el 80% de los fondos de la UE que ha obtenido en tres décadas juntas

Del reparto y del acceso a los fondos europeos para combatir la «coronacrisis» depende la posición en el tablero de los territorios a medio y largo plazo. Toda crisis encierra una oportunidad, reza el adagio, y Andalucía se aferra al tren de Europa para salir del vagón de cola que en los últimos siglos viene ocupando. El vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Juan Marín, señaló tras el último Consejo de Gobierno que la Junta ya dispone de «un banco de 180 proyectos» y que suponen «más de 28.000 millones de euros» de posible inversión. De ellos, la Consejería de Economía de Rogelio Velasco acapara 20 macroproyectos con 8.000 millones de inversión para optar a los Next Generation. Por poner en contexto, Andalucía ha obtenido entre 1989 y 2020 más de 35.365 millones de euros, siendo la región europea que más fondos ha recibido, a mucha distancia de la segunda región, el norte portugués, con algo más de 26.200 millones, según la Comisión Europea. La segunda región española que más fondos de cohesión ha recibido en la historia de la UE es Galicia, séptima en el global europeo, con algo menos de 15.100 millones, esto es, menos de la mitad de lo recibido por Andalucía. Los 28.000 millones a los que aspira ahora, de entrada y sólo por los Next Generation, Andalucía con los proyectos que ya tiene suponen el 80% de lo recibido en más de tres décadas para la cohesión y gestionados por los gobiernos del PSOE-A.

La lluvia de millones dejados en la comunidad para producción agrícola, desarrollo rural, modernización agraria y pesquera, infraestructuras, etc., no ha dado como fruto la convergencia con los vecinos comunitarios ni ha posibilitado que ésta esté más cerca que hace tres décadas. En términos de convergencia, según el Eurostat, sobre evolución del PIB per cápita de las regiones (NUTS2) que integran la UE- 27 en el período 1995-2010, el avance de Andalucía fue de siete puntos en quince años, habiendo pasado el PIB per cápita andaluz del 68% de la media de la UE-27 en 1995 (UE-15) al 75% en 2010. Es decir, se produjo un avance de medio punto al año. La población ocupada aumentó en Andalucía un 73%, casi cuatro veces el incremento en la UE-27 (19,2%), y 15,9 puntos por encima del aumento medio en España (57,1%). Con la crisis, el paro volvió a dispararse y con él y la disminución de fondos al dejar de ser una región objetivo 1 –que de nuevo vuelve a ser desde 2018–, y la convergencia quedó más lejos. Andalucía lleva una década alejándose de la convergencia con Europa. El Producto Interior Bruto (PIB) andaluz per cápita era el 67% de la media de la UE, es decir, un punto menos que en 1995, a pesar de la ampliación de la UE con países, en teoría, con menor PIB que España y Andalucía. En 2013, estaba en el 68%, igual que hace tres décadas. Durante la crisis del ladrillo, la comunidad perdió 12 puntos porcentuales en lo que a convergencia se refiere. En 2007 estaba en el 79%, lo que motivó que Andalucía dejara de ser prioritarias en el acceso a fondos estructurales por su retraso pero en 2018 se regresó al vagón de cola. El PSOE dejó la Junta con Andalucía al 67% de la renta de la UE, un punto menos que de partida, y con el paro en torno al 30%. Este 2020, antes de la irrupción de la pandemia, con un 68% la comunidad andaluza era una de las seis españolas que no alcanzan el 75% de la riqueza media per cápita en la UE, según Eurostat. Andalucía se estancó en un PIB por persona de 19.100 euros y 20.500 pps.

Las pps son unidades de paridad de poder de compra y Andalucía sólo está por delante de Extremadura y Melilla y en el vagón de cola con Canarias y Ceuta. En esa horquilla destacan en Europa regiones centroeuropeas como Bulgaria, Hungría Rumanía, Polonia, Eslovaquia o el sur de Italia.

La evaluación de los proyectos para salir de la «coronacrisis» comienza el 1 de enero. Hasta el 14 de diciembre las consejerías podrán aún recibir nuevas iniciativas. De momento, ya «se han validado técnicamente por la oficina de fondos europeos 40» proyectos que suponen «más de 7.000 millones» y que, según Marín, «se ajustan a todas las exigencias marcadas por la UE». Velasco, por su parte, habló de 20 proyectos tractores, por valor de 8.000 millones para optar a los ‘Next Generation’. El 65% de los proyectos que señaló Marín están ligados a la «transición ecológica» y el 30% la «transformación digital». Hasta la fecha, según fuentes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, «solo ha habido una reunión técnica de la Consejería con una alta representante de la UE y el Gobierno central, pero falta que éste dé a las CC AA las claves y criterios por los que se regirán esos fondos». La Junta lleva desde finales de julio pidiendo al Gobierno central más información sobre el reparto de los fondos europeos que financiarán las políticas para superar la crisis provocada por la pandemia, según señaló el consejero Juan Bravo en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo

La Junta defiende que los criterios elegidos para el reparto de estos fondos deberían ser los mismos que utiliza la UE para la distribución entre estados miembros: población, desempleo y PIB. El Gobierno andaluz fija en unos 23.000 millones el tramo de transferencias directas, si se aplican dichos parámetros, lo que equivaldría al 32% del total de 72.000 millones. El grado de ejecución de las actuaciones programadas para el periodo 2014-2020, transcurridos los cinco primeros años del marco de financiación, «el Gobierno anterior sólo había certificado ante la Comisión Europea el 19,78% del total de los fondos». Andalucía tiene asignados en dicho período 8.353 millones, de los cuales el Gobierno anterior certificó 1.500 millones entre 2014 y 2018 y el Gobierno actual, 1.003 millones en 2019. A esto se suma, según el consejero, que las auditorías de la Intervención General y los controles de la Dirección General de Fondos Europeos, desde enero de 2019 a enero de 2020, registraron 120 millones que se han descertificado debido a irregularidades de la etapa anterior en su ejecución. Bravo destacó «la eficacia de las medidas para revertir la situación encontrada». A 31 de diciembre de 2019, el grado de ejecución era «de 4.026 millones». De ellos, mientras el Gobierno actual ha logrado impulsar 1.646 millones en un año, el resto, 2.380 millones, se desarrollaron entre 2014-18, según el Gobierno andaluz. La ejecución alcanza «un porcentaje acumulado del 30,21% respecto a la programación 2015-2018». Según el consejero Velasco, el anterior encargado de los fondos europeos hasta la remodelación de áreas en el Gobierno, 2018 fue «el primer año en el que verdaderamente se ha alcanzado una velocidad de crucero en la gestión de los distintos programas», tras un retraso de «prácticamente dos años» en la aprobación de los mismos. «Llevamos 40 años intentando converger con las regiones más avanzadas y no lo conseguimos; las cifras son tozudas», señaló Velasco.

El vicepresidente andaluz, Juan Marín (i), encargado de la oficina para los proyectos europeos, habla con el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco