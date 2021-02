Bendodo enfría una hipotética suma de PP y Cs, «dos partidos distintos», en Andalucía

Aún no son incontables, pero sí múltiples las veces que algún dirigente de PP o Ciudadanos (CS) ha planteado la conveniencia o no de que ambos partidos se sumen. Ha vuelto a hacerlo el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, al hilo de los resultados de las recientes elecciones al Parlamento catalán que han dejado fuera de juego a Cs, partido que ganó los anteriores comicios en 2017 y ha pasado de 36 a seis escaños; y han provocado que el PP pierda uno, hasta quedarse en tres, empeorando así su posición en el complejo escenario político catalán.

Durante su participación en una entrevista en el programa «Acento Andaluz» de 7TV, De la Torre se mostró partidario de «trabajar en esa dirección», en la de la adición o la unión de fuerzas, para que haya una «alternativa real» de centro derecha al PSOE. Preguntado por esa posibilidad, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno autonómico, el también popular Elías Bendodo, dejaba claro esta mañana que PP y Cs son «dos partidos distintos» que en Andalucía se entienden y gobiernan «muy bien», como recogen las encuestas en las que los sondeados «avalan» su gestión, pero dos formaciones diferentes. Bendodo ha recordado que «quedan dos años» para las siguientes elecciones regionales y «dos y medio» para las próximas municipales, con lo que los ciudadanos no entenderían que quienes están gobernando no estuvieran centrados «sólo en lo urgente e importante, que es atajar la pandemia» y en preparar a la comunidad para que sea la primera «en coger el tren de la recuperación».«Este Gobierno de PP y Ciudadanos funciona», ha recalcado, para añadir que hay aún media legislatura por delante y no se van a «distraer», ha dicho, «con ninguna cábala electoral».

En relación a la decisión que los catalanes expresaron el domingo a través de las urnas, el portavoz ha sostenido que el Ejecutivo andaluz «respalda» lo marcado en ellas, aunque ha admitido que les «preocupa» y ha avisado de que no permitirán «contrapartidas de carácter político» ni «económico», por lo que estarán «vigilantes», de cara a los movimientos y a los pactos que se puedan fraguar estos días. El popular no se ha referido al ganador de los comicios, el socialista Salvador Illa, ni se ha pronunciado sobre los apoyos concretos que ha arañado su partido.