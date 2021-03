Tributo a la Niña de los Peines en la Fundación Cristina Heeren y Magasé Art Gallery

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer este 8 de marzo, la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, en colaboración con la galería de arte Magasé Art Gallery, ha querido sumarse a los actos conmemorativos de esta fecha rindiendo tributo a Pastora Pavón La Niña de los Peines (Sevilla, 1890-1969), una de las más grandes cantaoras de la historia del flamenco y una mujer siempre valiente y a la vanguardia de su tiempo. La cantaora sevillana, que creó palos del flamenco y fue una de las artistas más carismáticas que ha dado este arte, será recordada cuando se cumplen 131 años de su nacimiento.

Para ello, Esperanza Fernández, una de las voces de referencia en el panorama jondo desde hace más de 30 años y profesora de cante de la Fundación, ha preparado para la ocasión un repaso a los cantes icónicos de La Niña de los Peines de la mano de sus alumnas y alumnos de 3º de cante de la escuela, una de los principales centros de referencia en la enseñanza del flamenco.

Uno de los ensayos del evento

Esperanza Fernández junto a los alumnos

La actuación tendrá lugar en la Magasé Art Gallery, un espacio de exposiciones y encuentro para los creadores que estos días acoge la exposición Pastora, el particular homenaje que el artista Patricio Hidalgo ha realizado a la legendaria cantaora a través de una treintena de obras en diferentes soportes, como dibujo, pintura, videocreación e intervención artística.

El espectáculo podrá ser seguido en directo a través del canal de Youtube de la Fundación Cristina Heeren así como los perfiles oficiales en las redes sociales (Facebook e Instagram) y será introducido por los poetas y letristas flamencos David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero. Sus letras han sido interpretadas por reconocidos cantaores y cantaoras y han obtenido prestigiosos premios como el Premio Rafael Alberti y el Premio Federico García Lorca en el Concurso de Letras Flamencas La Fragua de la Isla o el Premio a las Letras Flamencas por la Igualdad que otorga la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Es en este marco, donde Esperanza Fernández y sus alumnas y alumnos realizarán su particular interpretación de los cantes de Pastora. Para ello, acompañados a la guitarra por el maestro Paco Cortés, también maestro del claustro de la Fundación, interpretará bamberas, peteneras, tientos tangos y las bulerías de Matilde la Chula. Participarán en este montaje los alumnos de Tercera de Cante de la Fundación Cristina Heeren: Elena Barrera Rojas, Encarni Cortés Cabrera, África Granados Acuña, Celia Jiménez Márquez, Eduardo López Agudo, Cristina Pedrosa Sánchez, Raquel Salas Rosado, Juan Ruiz Salces y Juan Anguita Rodríguez, alumno de 3º de guitarra de la Fundación. Para el montaje, colaboran la firma de mantones Artesanía Textil y la firma de complementos Lamagora.

Para Esperanza Fernández, Pastora Pavón es “ha sido, es y será un referente para el flamenco y la mujer. Soy gitana y ella también lo era. En un mundo de hombres, fue muy dura la lucha que tuvo que librar para coger un sitio como cantaora. Eso ha hecho que las mujeres que sigamos su camino porque ella nos abrió muchas puertas. Como cantaora ha dejado un legado increíble a partir del cual los cantaores y cantaoras podemos seguir sus cantes, siempre caracterizados por una afinación y una vocalización extraordinarios”.

Pastora en 30 miradas

La muestra Pastora reúne así una treintena de obras desde diferentes soportes (dibujo, pintura, videocreación e intervención artística), en torno a la figura de Pastora Pavón y su cante irrepetible. El proyecto nace de la colaboración de Patricio Hidalgo en el documental Mujer, gitana y reina del cante, dedicado a la Niña de los Peines. Un documental realizado por Tesela Comunicación SL, bajo la dirección de Pedro Callejas y con la participación de Canal Sur TV, donde Patricio aporta sietes videocreaciones inspiradas en siete cantes de Pastora. Parte del material gráfico ha servido para dar forma a esta muestra, que se completa con una serie de dibujos y pinturas donde recrea el cante de Pastora, indagando en su gestualidad en el cante, en su particular genialidad y en el intenso colorido que dio a este arte.

Varios cuadros de la muestra

Sobre la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco

La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco es una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 1993 en Sevilla por Cristina Heeren, hispanista y mecenas norteamericana. Los objetivos son la promoción, la enseñanza y la conservación del flamenco tanto en Andalucía y España, como internacionalmente. Desde 1996, su prestigiosa Escuela Internacional de Flamenco ha formado en Cante, Baile y Guitarra a cerca de 8.000 jóvenes de todo el mundo, muchos de los cuales han disfrutado de su programa de becas, en especial, nuevos valores andaluces. Por sus aulas han pasado figuras del flamenco actual como Argentina, Rocío Márquez, El Choro, Manuel Lombo o Luisa Palicio. Su labor ha sido reconocida con el Premio Flamenco en el Aula de la Junta de Andalucía, la Orden de Alfonso X del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Enseñanza de la Cátedra de Flamencología de Jerez o la distinción Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol, entre otros honores. Uno de los más recientes es el Premio ROMA, otorgado a nuestra presidenta, Cristina Heeren, por el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, recientemente, Cristina Heeren ha ingresado como académica en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, siendo la primera vez que el arte flamenco tiene representación en este institución que reúne a personalidades del mundo de la Academia, la Universidad y la Ciencia.

El espectáculo participarán alumnos de la escuela

Con la celebración del 20º Aniversario y la inauguración en 2017 de la sede en Triana y la reactivación de los concursos Talento Flamenco con el apoyo de benefactores como Acciona, la Fundación Cristina Heeren comenzó una nueva etapa como gran referente nacional e internacional de la enseñanza, difusión y divulgación del flamenco.

Sobre Magasé Art Gallery

Magasé Art Gallery, es un nuevo espacio que comenzó su andadura en el mundo online y organizando eventos culturales, heredera de Magasé ediciones, empresa fundada en 2011. Destacan entre sus exposiciones “Rostros” en el Antiquarium de Sevilla y “ARS In LUCE” en el Monasterio de la Luz, teniendo ahora sede fija en la C/ Cardenal Spínola 12 en Sevilla.

Magasé Art Gallery, nace con el objetivo de proponer un nuevo modelo de galería online y presencial, que además de ser un punto de referencia para la adquisición de arte, idea un movimiento donde los artistas, de manera conjunta, puedan promover nuevas formas, contenidos y visiones del arte.

Artistas reconocidos como Daniel Franca, Martin Lagares, Ana Langeheldt o Patricio Hidalgo trabajan con Magasé.

Sobre Esperanza Fernández

Es actualmente una de las voces principales del cante flamenco; con gran versatilidad a la hora de prestar su voz a estéticas musicales bien distintas. Nombres como Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres Pardo, Ángel Gil Ordoñez, Myriam Makeba, Enrique Morente, Noa, Edward Simmons, Juan de Udaeta, Rafael Riqueni, Kiko Veneno, José Miguel Évora y formaciones como Trío Accanto, Perpectives Ensemble (NYC), Lim (Madrid), Orquesta Nacional de España, Orquesta de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Joven de Andalucía, The Wesleyan Ensemble of the Américas, galonan la carrera de Esperanza Fernández.

Gitana nacida en el barrio de Triana que ha recibido la herencia flamenca en una familia de importantes cantaores, guitarristas y bailaores. Lleva el flamenco en sus venas, dotada de unas privilegiadas condiciones para cantar, de su garganta sale una delicada y preciosa voz que pone al servicio de su talento.

Esperanza Fernández es una de las mejores voces actuales del flamenco, que ya ha encontrado en ella una de sus incuestionables figuras. Posee un profundo conocimiento del flamenco tradicional, no le tiembla la voz, ni las ganas para enfrentarse a nuevos retos, por complicados que parezcan. Su impresionante sentido del compás, su armonía y temple, una voz rica en matices y una gran elegancia le permiten abrirse paso por los caminos más tradicionales del flamenco como en otras experiencias cercanas a la fusión, al mestizaje musical y al mundo clásico interpretando «La Vida Breve», «El Amor Brujo», » Siete Canciones Españolas» y participando en la recuperación de la ópera «Margot» de Joaquín Turina (Teatro de la Maestranza de Sevilla 1999).

Sobre Patricio Hidalgo

Desarrolló su formación artística entre las facultades de Barcelona y Sevilla. Este artista nacido en la isla de Ibiza, residente en Sevilla, con su pintura vanguardista expresa de manera única la atemporalidad de lo Jondo, la esencia del flamenco que siempre influyo en él y que lo tiene vinculado a su pueblo paterno, La Puebla de Cazalla.

Patricio tiene una larga trayectoria en las artes escénicas, participando en numerosos espectáculos con su pintura en acción acompañando recitales de poesía, flamenco y obras multidisciplinares por todo el mundo. España, Malta, Italia, Marruecos, Irlanda, Holanda y El Salvador han sido algunos de los países donde Patricio ha llevado su pintura.

En sus premios destacan el primer premio Forum Filatélico (Sevilla 2001), segundo premio Focus Abengoa (Sevilla 2003), 1º premio Migraciones modalidad Miscelanea con la animación Un Mundo En Palabras 2013, entre premios de cartelería pintura rápida y dibujo.