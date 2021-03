Domingo de Pasión de mucha intensidad cofrade pese a la pandemia

Queda una semana para el Domingo de Ramos y el mundo cofrade no cesa su actividad pese a la pandemia. No habrá procesiones en la calle, no hay preparativos para la estación de penitencia, pero los pregones y los cultos se multiplican en un Domingo de Pasión con la primavera recién estrenada.

En Sevilla, el teatro de la Maestranza ha acogido el acto “La Semana Santa en la palabra. Homenaje al Pregón”, en el que varios ex pregoneros han rememorado pasajes de sus disertaciones, con el acompañamiento de la banda municipal. Han participado José María Rubio (1991), Joaquín Caro Romero (2000), Carlos Herrera (2001), Lutgardo García (2015), Alberto García Reyes (2017), Charo Padilla (2019) y Julio Cuesta, pregonero electo que pronunciará su texto el Domingo de Pasión de 2022.

Un momento del acto "La Semana Santa en la palabra"

Esta selección de pregoneros se ha realizado con el objetivo de rendir tributo a todos los que han pasado por el atril desde que en 1937 lo inauguró Federico García Sanchís en el antiguo Teatro San Fernando.

En Málaga, son muchas las hermandades que celebran hoy sus funciones principales y otros cultos. Por ejemplo, las cofradías del Ecce Homo, de la Virgen de la Paloma, Pasión o Viñeros. En veneración estarán la Virgen de la Piedad y la de Esperanza y Refugio y la cofradía de la Sangre rezará el Vía Crucis. El auditorio Edgar Neville, a las 18:30, acogerá un debate sobre la historia de la música procesional Malagueña y el Paseo del Parque acogerá un concierto de la banda de música de Mena, organizado por los Estudiantes.