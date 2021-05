Andalucía insiste en vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca frente a las reticencias del Ministerio

La Junta de Andalucía insiste en la importancia de vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos grupos que ya recibieron la primera dosis y alerta de las vacunas que se acumulan en el frigorífico. Desde el Ministerio garantizan que se pondrá una segunda dosis pero no está tan claro que sea de AstraZeneca y queda a expensas del debate esta tarde en la Comisión de Salud Pública. Según pudo saber LA RAZÓN de Andalucía, las más altas instancias de Sanidad no están a favor de una segunda dosis de AstraZeneca y optan por Moderna pero se tiene que acordar con las comunidades.

Aguirre señaló que mandó una carta a a ministra al ver que en el Consejo Interterritorial de mañana no hay ningún punto sobre AstraZeneca. Andalucía aboga por poner la segunda dosis a las 260.000 personas que recibieron la primera con AstraZeneca y rechaza el uso de las de Pfizer porque supondría quitar dosis a otro grupo. “El estudio del Instituto Carlos III, de 400 personas con AstraZeneca y luego Pfizer demuestra que aumenta la inmunidad, lógico y que la segunda dosis no provoca grandes efectos adversos”, resumió. Aguirre recordó que “la OMS, las sociedades científicas, la ficha del laboratorio, dice que si pones una la segunda debe ser igual. No comprendemos el debate absurdo del Ministerio. Estamos alargando un tiempo precioso”, censuró. El posicionamiento de la Consejería de Salud y Familias es claro: “Los 260.000 andaluces que siguen pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca tienen que ser vacunados con AstraZeneca lo más rápido posible. No se puede jugar con las vacunas, son las que salvan vidas”, indicó.

Mañana volveré a pedir en el Consejo Interterritorial una solución. Tenemos a 260.000 andaluces que siguen pendientes de recibir la segunda dosis. No se puede jugar con las vacunas ni esperar en la nevera, son las que salvan vidas frente al COVID. pic.twitter.com/I6yyaNKQah — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) May 18, 2021

Sobre el uso de la mascarilla, tras señalar Fernando Simón que su obligatoriedad en sitios abiertos puede estar cerca de finalizar, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, indicó: “No nos confiemos por los cantos de sirenas. Hay que seguir usando la mascarilla. Hasta que lleguemos al 70% de vacunados, no abramos este debate”. En una reciente entrevista en LA RAZÓN, Aguirre hablaba del 50-60% de vacunados y el final de verano para relajar la mascarilla. El consejero también alertó de las reuniones en bautizos y comuniones con el fin del estado de alarma e hizo una llamada a la prudencia. “La mascarilla es básica, después de la vacuna es el mayor arma que tenemos. Podrá hablarse de disminuir las tres M (metros, mascarilla, movilidad), pero a partir de 70% de primovacunación. Mientras es un debate que relajan los hábitos saludables”, censuró. Sobre si Andalucía comenzará a usar la segunda dosis de AstraZeneca sin el permiso del Gobierno, Aguirre dijo que lo estudiarán, a pesar de que el vicepresidente Marín avanzó que se empezaría esta semana, y en lo que sí se ha avanzado es en el marco legal ya que los servicios jurídicos señalan que basta con la presencia a la cita de la vacuna para entender el consentimiento porque “a nadie se le obliga a ir”.

Aguirre, según un estudio proyectivo de la Junta, señaló que para finales de mayo estarán vacunados todos los mayores de 70 años con una dosis; el 90% de la franja de 60 a 69 años y el 75% de 50 a 59. Esto es el 48% de la población diana y sumando los que han pasado las infección, para el 31 de mayo el 52,3%, por lo que Andalucía ya tendrá una franja de inmunidad alta, señaló el consejero.

Andalucía se encuentra en la Fase 1 o de estabilización, con medidas que durarán hasta el 31 de mayo. El Gobierno de Andalucía pide responsabilidad. “Como en los deportes de escalada, ves la meta y una caída puede echar por tierra lo logrado hasta ahora”, señaló el portavoz Elías Bendodo. Esta semana se vacuna a los menores de 55. Para final de mayo, estarán las dos dosis puesta en el caso de los mayores de 70. De nuevo en la batalla del relato por el reparto de dosis, el consejero de Presidencia aplaudió “que el Gobierno de España vuelva a rectificar” y pase a un “reparto por criterio de población únicamente”. “El Gobierno de la Nación no pone vacunas, las ponen las comunidades, por lo que el reparto debe ser el de la UE. Y ya las comunidades repartiremos entre la población diana o por criterio de población”, dijo Bendodo. En base a ello, la Junta reclama la llegada extra de 230.000 dosis más.

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz de la Junta, Elías Bendodo (d), junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (i)

En relación a la polémica con el cierre perimetral de Montrefrío (Granada), el portavoz andaluz recordó que “gobernar es asumir responsabilidades y tomar decisiones gusten o no. Lo que nunca puede hacer un gobierno es abdicar de sus responsabilidades”. Bendodo criticó que “el Goierno ha subcontratado a la Justicia para la salida de la pandemia. No se entiende que siga sin convocar la Conferencia de Presidentes. El gobierno debe escuchar y dialogar”. El consejero de Presidencia opinó sobre la estrategia del Gobierno central para 2050: “Largo me los fiaís, amigo Sancho. Yo creo que los gobiernos deben estar en la inmediatez, en cuántas vacunas vamos a poner mañana y cuántas ayudas vamos a dar a las empresas mañana. Me parece muy bien que se preocupe por le largo plazo pero hay que tener controlado el corto plazo”, dijo, pidiendo al Ejecutivo central “que aterrice en el siglo XXI”.