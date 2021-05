Emergencia mena

«Todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias», Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor. «Tenemos una obligación legal, humanitaria y moral», Juanma Moreno, presidente de la Junta. «No nos parece bien que Marruecos lance a la aventura a 1.500 menores, sin ningún tipo de previsión de futuro hacia ellos o de salir adelante como ciudadanos, mandándolos a España», Elías Bendodo, portavoz de la Junta. «Nos invaden y nosotros vamos a ser cómplices de esa invasión», Manuel Gavira, portavoz parlamentario de Vox. Andalucía acogerá un total de 13 menores no acompañados (mena) de los 200 llegados a la ciudad autónoma, en muchos casos con la promesa de que en Ceuta jugaba Cristiano Ronaldo. Andalucía en la actualidad acoge a 1.700 menas.

Tres migrantes se escapan de la nave del polígono industrial cercano a la playa de El Tarajal en donde permanecían gran parte de los menores migrantes llegados a Ceuta. EFE/ Brais Lorenzo

La comunidad, como señaló la consejera Rocío Ruiz, soporta una «presión migratoria mayor que el resto». Desde el 1 de mayo han llegado a las costas andaluzas en patera más de 70 niños y adolescentes no acompañados. La Junta se queja de que no recibe «ningún apoyo» del Gobierno para la atención de los mena. La previsión de cara al verano y supuestamente en la recta final de la pandemia en Europa es que haya un incremento de inmigrantes Aunque la Junta asegura estar desbordada, a diciembre de 2019 eran 4.617 los menas acogidos, casi tres veces más. Durante 2020, llegaron a Andalucía 954 menores migrantes no acompañados, frente a los 3.300 registrados el año anterior. El sistema de protección de la infancia contaba en sus instalaciones con 1.274 menores. Vox, que hoy se concentra frente a San Telmo por «la defensa de nuestras fronteras», competencias de las que carece la Junta, tiende a vincular inmigración con delincuencia. Ceuta sumó tras la crisis humanitaria en 48 horas 400 incidencias por peleas, asentamientos ilegales o allanamiento tras 1.700 llamadas. El 12 de marzo de 2020 el servicio recibió su máximo histórico de llamadas en un día, 2.242. En 2020, fueron 391.269 llamadas, una media de 1.072 diarias. Por tanto, más que la media de las 48 horas puestas en cuestión. La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación indicó que sólo el 0,52% de los adolescentes migrantes acogidos por el sistema de protección desde 2015 tuvo medidas judiciales de internamiento por algún delito. «Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2019 se ha atendido en Andalucía a 15.693 menores extranjeros no acompañados, y de estos, solo 83 –datos judiciales– han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito».

La criminalización del extranjero ha llevado a Vox a ser la segunda fuerza más votada en las municipales en localidades con una alta tasa de foráneos como El Ejido y primera fuerza local en las autonómicas de 2018. Los datos de Interior más cercanos a los comicios andaluces señalaban que en 2017 en el municipio almeriense se produjeron 3.706 hechos delictivos, y en la capital 9.043, con algo más de 88.000 habitantes en El Ejido, y 195.389 en Almería capital. La tasa de delitos difiere de los 42 delitos por cada mil habitantes de El Ejido a los 46 de Almería. En El Ejido había un 33% de población inmigrantes y en Almería no llegaba al 10%5, de lo que se infiere de que con el triple de inmigrantes hay menos inseguridad. Este 2020, Almería se halla en la media andaluza de delitos, pero con categorías en las que la provincia almeriense se desmarcan, como los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que en Almería han caído un 4,8%, por debajo del conjunto andaluz, con un 11,7% negativo o del nacional, con un 12,7% menos que en 2019. Dobla la media andaluza Almería en tráfico de drogas, con un 9,4% más en la provincia por el 4,5% de aumento de la media andaluza. El Ejido, precisamente, destaca en este aspecto, con un 37% más respecto a 2019.

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que de los 76 menores enjuiciados por violencia de género en Andalucía en 2020, el 83% son mayores de 16 años y el 89% son de nacionalidad española. De los 501 menores enjuiciados por violencia doméstica, el 59% eran mayores de 16 años y el 88% de nacionalidad española. En 2019, el 62% de los menores tenían más de 16 años y el 88% era español.

Un informe de la Cámara de Cuentas apunta que «el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros» al mes.