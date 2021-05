El comité de expertos señala que “si la curva sigue bajando” se podrán “mejorar” las restricciones

El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como comité de expertos, se reunirá este jueves para analizar la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad y la posibilidad de relajar algunas de las restricciones a partir del 1 de junio cuando empezaría la fase 2 de desescalada.

Así lo ha señalado la portavoz de este comité, Inmaculada Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que “si la curva sigue cayendo y todo va bien, bajando los contagios y los hospitalizados, podremos ir mejorando las medidas porque la economía es también un problema de salud pública”.

De esta manera, ha instado a la ciudadanía a acudir a vacunarse cuando sean citados con “la que le toque” con el objetivo de conseguir la inmunidad de grupo cuanto antes. “Cuando se consiga tendremos la tranquilidad y se podrán tomar medidas que relancen la economía”, teniendo en cuenta que “se está vacunando muy rápido” y con “la ilusión” de tener un verano “mucho mejor” que el anterior, cuando “hubo un respiro pero luego se produjo una tercera ola brutal”.

Preguntada sobre la segunda dosis a aquellos trabajadores esenciales menores de 60 años vacunados con AstraZeneca, Salcedo ha reconocido que no entiende que se ponga “otra vacuna diferente ni se haya retrasado esta segunda dosis” y ha advertido de que el estudio realizado con una segunda dosis de Pfizer “no está bien desarrollado y además, aunque 600 pacientes son bastantes, “no es comparable con los 50.000 de otros ensayos”.

En cuanto a los menores entre 12 y 16 años, ha apuntado que el hecho de no tener por ahora ensayos clínicos no significa que esté contraindicada la vacuna sino que “no ha habido tiempo” para realizarlos. “Creo que los menores se deben de vacunar. A una vacuna de ARN mensajero no le veo contraindicación”, ha apuntado.

A los negacionistas, Salcedo les insta a buscar la información en fuentes fiables de conocimiento. “Si no estuviéramos convencidos de estas vacunas no nos hubiéramos vacunado los propios responsables”, ha indicado.

UN MILLÓN DE VACUNAS A LA SEMANA

Sobre el plan que dispone la administración de un millón de vacunas a la semana, Salcedo ha llamado la atención sobre la importancia de vacunar rápido para “cortar la cadena de transmisión” y ha señalado que “hoy por hoy no está recomendada” una tercera dosis para alargar la inmunidad. “A veces hiperactuamos. Hay que ver cuánto dura la inmunidad y si hicera falta otra dosis, la aconsejaríamos”, ha señalado.