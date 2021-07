La reedición del pacto entre populares y Cs depende del «PP de Granada y Salvador»

La Alcaldía de Granada sigue ne el aire. La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, señaló que la «pelota» para reeditar el acuerdo de gobierno entre el partido naranja y el PP en el Ayuntamiento de Granada «está en el PP de Granada y en Luis Salvador», quien hasta la semana pasada era alcalde por Cs antes de su renuncia tras quedarse con el único apoyo de un edil de su partido al frente del gobierno local, tras la salida del mismo de los concejales del PP y de otros dos del partido naranja y que en las últimas fechas viene manteniendo, al margen de su partido, que facilitará un gobierno para la lista más votada, que fue el PSOE.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, muestra la carta remitida a la dirección nacional, regional y provincial de Cs

En la víspera del pleno para elegir a un nuevo alcalde, la líder de Cs insistió en defender la intención de la dirección nacional de su partido de «desbloquear la situación y que no caiga la Alcaldía en manos de un imputado del PSOE», en alusión a Francisco Cuenca, el edil socialista que sería elegido alcalde como candidato de la lista más votada en las elecciones locales de 2019 de no lograr Cs y PP un acuerdo que, además, sume los apoyos de Vox y de tres concejales no adscritos procedentes de ambos grupos para alcanzar los 14 votos que dan la mayoría absoluta en el Consistorio. Vox, que dio de palabra su apoyo al PP para la Alcaldía, finalmente presentará candidato, Onofre Miralles, alegando que los populares no han reunido los apoyos suficientes.

Arrimadas insistió en defender la «opción» de la dirección nacional de Cs para que «el alcalde sea (José Antonio) Huertas», el actual regidor en funciones tras la renuncia de Salvador, y miembro del partido naranja, y en esa línea subrayó que eso es «algo que respeta el acuerdo de gobierno» con el PP y que «respeta un equipo, un gobierno y un proyecto que estaba funcionando muy bien».

El portavoz del Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles

De su lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha hecho un llamamiento a la dirección nacional, regional y provincial de Cs para «recomponer» el acuerdo de gobierno pero con el candidato popular Francisco Fuentes como alcalde, dado que esto permitiría sumar los 14 apoyos en los que está fijada la mayoría del pleno. El PSOE-A, por su parte, espera volver a gobernar «por el bien de la ciudad».

En la Junta, Marín y Bendodo recalcaron que la situación en el Ayuntamiento nazarí «para nada» afecta al pacto regional. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, respondió a la carta que ha hecho pública esta mañana el PP de Granada para, por medio de otra misiva, asegurar que “un mes de inestabilidad es suficiente y confío en que hoy estemos más cerca de volver a la situación previa al 8 de junio, cuando su partido rompió el acuerdo y la mayoría de 14 ediles que lo apoyan”.