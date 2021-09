Andalucía empezará el martes a poner terceras dosis en residencias

La Comisión de Salud Pública dio ayer luz verde a la dosis de refuerzo para los mayores que viven en residencia, con una fecha estimada de arranque del 4 de octubre. Pero la Junta de Andalucía ha decidido acelerar el proceso para evitar rebrotes y contagios en este colectivo, el más castigado por la pandemia.

Así, la Consejería de Salud y Familias comenzará a partir del próximo martes a administrar la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 tal y como ha anunciado este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su participación en Málaga en el Congreso Nacional de Hospitales.

Aguirre ha destacado la necesidad de proteger a este colectivo vulnerable cuanto antes y, para ello, los equipos de enfermería se desplazarán a las residencias de mayores a partir del martes de la próxima semana. En Andalucía, hay registradas 49.360 personas institucionalizadas en residencias de mayores.

Inicialmente, la consejería de Salud tenía previsto inocular estas vacunas de refuerzo junto a las de la gripe, pero, “no podemos esperar 20 o 25 días, la mejor vacuna es la puesta, las tenemos y también los equipos totalmente preparados, luego no esperamos”, ha apuntado Aguirre.

Además, la Comisión de Salud Pública aprobó reforzar la vacunación a otros colectivos, además de las residencias, en concreto el que conforma el grupo siete de la Estrategia de Vacunación: los pacientes inmunodeprimidos. “Ya hemos empezado”, agregó el titular de Salud, quién especificó que se trata de pacientes tumorales, personas con Síndrome de Down mayores de 40 años, para luego continuar con dependientes y grandes dependientes que viven en sus domicilios. “Es decir vamos a hacer una cadencia vacunal lo mismo que hicimos desde el 27 de diciembre que empezamos con estos mismos grupos”, recalcó el consejero.

“Tenemos un buen estocaje de vacunas y tenemos capacidad de pedir las que creamos oportunas y nos las van a dar, por lo que vamos empezar ya directamente a ponerlas”, ha asegurado Aguirre , reiterando que “como hace efecto no es en la nevera, sino puesta y máxime viendo cómo la incidencia acumulada de mayores de 85 años es la que más nos está costando bajar, por eso habrá que darle una especie de apoyo con esa tercera vacuna”.

Ha recordado que en el último consejo interterritorial Andalucía pidió con estos argumentos que se le diera “la permisividad administrativa para empezar a vacunar en residencias, luego iremos poquito a poco, empezamos con residencias, luego posiblemente a grupos etarios por encima de 80 años, también a las personas que no estén en residencias”. “Que vayamos bajando o no el tiempo nos lo irá diciendo y la evolución de la pandemia”, ha apostillado.

“Es acertado no esperar a la gripe”

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha aplaudido la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no esperar a poner las terceras dosis en residencias. “Creemos muy acertado no ligar esta vacunación con la de la gripe y, sobre todo, no demorarla más para salvar vidas”, ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de FOAM, Martín Durán, toda vez que ha añadido que “el tiempo juega en nuestra contra”.

Esta organización ha contabilizado un total de 56 fallecimientos en residencias hasta mediados de septiembre, lo que supone 50 más que en todo julio, cuando hubo seis muertes en centros residenciales, y once menos que los registrados en todo agosto, con 67 decesos.

Durán también ha destacado que “todavía queda la vacunación obligatoria para trabajadores y la exigencia de pauta completa para los visitantes en centros de mayores”. “Solo así conseguiremos unos centros de mayores seguros y con las menores muertes posibles”, ha concluido.