Rivas no declara en la comisión de la Faffe y pide al Parlamento que reconozca su inocencia

El ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas se negó a declarar ante la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), pero sí pidió que el Parlamento andaluz reconozca su «inocencia» y su «derecho al honor» tras los «insultos» y «ataques» que se han vertido años atrás contra su persona en sede parlamentaria, por lo que reclamó que se eliminen de las actas de la Cámara. Rivas manifestó que ya hizo esta petición a la Cámara hace años cuando fue absuelto por el Tribunal Supremo en el caso Mercasevilla.

Rivas recordó que es la tercera vez que es citado para comparecer en una comisión de investigación parlamentaria, «desconociendo las razones de tan reiterado interés» sobre su persona y recordó que hace ya más de once años que dejó de tener responsabilidades en la delegación provincial de Empleo de la Junta.

«La reiteración infundada de mi llamamiento me genera no, como puedan creer, desazón o preocupación, sino muy al contrario, una enorme ilusión de que esta vez si me serán, por este Parlamento, repuestos mis derechos», según expresó, apuntando que la Cámara autonómica y la comisión de investigación deben ser signos inequívocos de la puesta en ejecución de derechos fundamentales como los de «presunción de inocencia, igualdad de trato o derecho al honor de las personas».

De esta manera, condicionó «con toda lógica y fundamento» su comparecencia en la comisión a que se le reconozca su «derecho al honor» y a su total «inocencia»: «Que se eliminen de todas las actas del Pleno del Parlamento o de comisión cuantas referencias haya a mi persona que atenten o pongan en duda mi total y absoluta inocencia y mi derecho al honor».

«Esa exigencia y reconocimiento expreso no es una pose, sino una clara exigencia democrática que deben manifestar y realizar en este Parlamento», según agregó, recordando que una sentencia del Tribunal Supremo declaró en el año 2014 su total y absoluta inocencia en el caso de Mercasevilla realizando además manifestaciones de reprobación a cuentas instituciones habían «violado» sus derechos y presunción de inocencia.

También estaba citado el ex director de Formación Profesional de la Junta Manuel Brenes, que se negó a declarar igualmente por su situación judicial.

Para el PP-A, esto demuestra que «ese nuevo PSOE-A del que habla» Juan Espadas «no es más que un eslogan». Los diputados de la formación en la comisión de la Faffe, Ana Vanessa García y Erik Domínguez, manifestaron que el discurso del secretario general del PSOE-A sobre la transparencia y la colaboración política «se ha desplomado» y añadieron que «es incoherente que hace sólo dos semanas, ante la citación de su mujer, instara a los grupos a llamar más bien a los responsables políticos de las contrataciones, y hoy que están aquí dos de esos responsables haya imperado de nuevo el pacto de silencio del PSOE que ordenó su antecesora en el partido, Susana Díaz». «Es más de lo mismo, y sólo tiene que levantar el teléfono y acabar con esa ‘omertá’ que tanto daño además está haciendo a la reputación de su partido», criticaron.