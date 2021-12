Inmaculada Salcedo: «Lo esperable es que haya brotes pero no una séptima ola tras la Navidad»

A las puertas de la Navidad, la sexta ola golpea a Andalucía con los contagios en aumento aunque con poca incidencia en los hospitales. La portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, repasa las últimas medidas acordadas en el seno del comité de expertos e insiste en la prevención para combatir los efectos de la pandemia.

En la última reunión del comité de expertos se aprobó pedir la aplicación del certificado covid en la hostelería y el ocio nocturno. Castilla y León rechaza la medida porque crea una falsa sensación de seguridad. ¿Está de acuerdo?

Es verdad que puede crear una falsa sensación de seguridad, pero garantiza que al menos esas personas están vacunadas. Es uno de los escudos que tenemos para frenar el virus. Otros son las mascarillas, la higiene de manos, la ventilación y la distancia. La carga viral puede ser menor, al igual que la capacidad de contagio. Si hay que tomar otras medidas se tomarán. Todavía no está previsto modificar aforos ni horarios, pero si se compromete la asistencia sanitaria habrá que hacerlo.

Las comidas de empresa y las reuniones familiares de Navidad. ¿Por qué suponen un riesgo?

Porque nos quitamos la mascarilla para comer y beber. Además, la gente habla alto y se expulsan más aerosoles y tenemos más riesgo de contagio. Es un riesgo este acúmulo en zonas cerradas.

La ventilación es fundamental. ¿Qué otras medidas habría que tomar?

La mascarilla nos está ayudando a prevenir el coronavirus y otras enfermedades. Por ejemplo, no tenemos ingresos por gripes graves. La meningitis y los virus respiratorios apenas se están dando. La higiene de manos funciona. Han disminuido las infecciones quirúrgicas. Son medidas que cuestan poco dinero y funcionan, tienen evidencia científica. Reducen el riesgo de fallecer entre un 50 y un 75 por ciento sin contar con la vacuna

Una comida de Navidad de profesionales del hospital regional de Málaga acabó con más de 80 contagiados, entre sanitarios y familiares. ¿Qué pudo ocurrir? Los sanitarios cuidan especialmente las medidas de prevención.

Nosotros en el hospital hemos anulado todas las comidas de Navidad. No sabíamos que esta sexta ola iba a llegar de esta manera. Los sanitarios estamos especialmente concienciados porque no es lo mismo que una persona esté en su casa diez días aislado con síntomas leves a que tengamos un brote en un hospital. Imagínese un brote en un servicio de UCI, de neumología, de medicina preventiva o en un centro de salud. Sería un problemón. No todos los casos vinculados a este brote son sanitarios. Se hacen estudios de contacto amplios para atajar la cadena de transmisión.

¿Esperan una explosión de casos tras la Navidad? Una especie de séptima ola.

No exactamente. No quiero aventurar predicciones porque luego no se cumplen. Si se pueden originar brotes intrafamiliares o de grupos sociales porque las personas se quitan la mascarilla en sitios cerrados. En términos generales, la población andaluza ha creído en las autoridades sanitarias y por eso estamos andando por la calle con tanta tranquilidad. Fíjese cómo están otras comunidades autónomas y otros países. La gente ha confiado en la vacunación, en nuestras medidas y están dando resultado.

En esta sexta ola el aumento de contagios no se traduce en ingresos hospitalarios. ¿La vacunación es la clave?

De momento los contagios no se están traduciendo en ingresos, pero si hay muchos puede empezar a comprometerse la asistencia sanitaria en los hospitales. Lo mismo la semana que viene suben los ingresos y nos tendremos que reunir otra vez para tomar medidas. Lo esperable es que haya brotes pero no una séptima ola tras la Navidad porque tenemos a más del 90 por ciento de la población vacunada. La gente en su mayoría no es antivacuna. Por desidia o porque no le dan importancia no se vacunan, pero ahora no tienen más remedio.

¿Debemos estar preocupados por la variante Ómicron?

En principio no. Parece que es una patología más leve, pero tenemos que estar alerta porque se contagia mucho. Hay que seguir con las medidas preventivas. Nos hemos acostumbrado a la mascarilla y hasta abriga.

¿Por qué se ha alargado tanto la decisión de vacunar a los niños?

Hasta ahora no teníamos ensayos clínicos en los niños ni experiencia suficiente para saber que la vacuna es segura. Ninguna vacuna que sale al mercado se administra sin unos controles adecuados y con total seguridad. Hemos esperado a que se completaran todos los ensayos. En Estados Unidos se han vacunado más de 3,5 millones de niños y no ha habido ningún problema. En Andalucía tenemos todos los dispositivos preparados para empezar a vacunar a este colectivo.

El proceso de vacunación infantil arranca el día 15 en Andalucía, preferentemente en colegios. ¿Cuándo podrá estar inmunizado este grupo de edad?

Queremos que para Nochebuena el primer grupo de 10 a 11 años esté vacunado. El proceso en los niños con patologías especiales se hará en los hospitales en las consultas de medicina preventiva.

¿Cuándo irá bajando el rango de edad para la tercera dosis?

Habrá que poner una dosis de recuerdo. Este asunto se decide en la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad, junto a las comunidades autónomas. Estamos a favor de la tercera dosis porque vemos que los mayores de 80 años no enferman, ingresan ni mueren. Siendo un grupo vulnerable, su inmunidad es elevada. Además, tienen más cuidado.