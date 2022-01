Moreno insiste en adelantar las elecciones andaluzas si el Parlamento se convierte en una “encerrona”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a PSOE y a Vox que “se vuelvan a serenar de una vez por todas” y que “no piensen en sus intereses electorales”, apuntando que si ambas formaciones “nos comienzan a bloquear” y el Parlamento se convierte “en una encerrona permanente solo para desgaste del Gobierno”, no va a hacer “perder ni un minuto a los ciudadanos” porque la legislatura “se habrá acabado”. “Hago un llamamiento a izquierda y derecha y les pido que se serenen y que piensen en los andaluces y no en sus intereses electorales, que dejen de pensar en PSOE y Vox”, ha dicho Moreno en declaraciones a los periodistas en Málaga, tras el acto de la primera piedra de las obras de defensa del Guadalhorce frente a inundaciones en la capital malagueña.

Así, ha señalado que “en el momento en el que el Gobierno se disuelva muchos de los proyectos se paralizan y no tiene ningún sentido paralizar un Gobierno cuando estamos negociando los fondos europeos y seguimos con la intensidad del COVID”. “Por eso pido sentido común, coherencia y sensatez a la izquierda y a la derecha”, ha manifestado.

Moreno ha dicho que será “paciente” y ha afirmado que tiene los mismos planes que al principio: “Quiero agotar la legislatura, ese es mi objetivo; pero no tengo mayoría y por tanto dependo de una mayoría que la pueden componer PSOE o Vox y cuando ambos confluyen en un mismo interés de desgastar al Gobierno y bloquear, la legislatura se acaba”.

“La legislatura no la acabo yo, no es mi deseo ni mi voluntad, la quieren acabar otros, en este caso, el PSOE y Vox”, ha insistido el presidente andaluz, quien ha reiterado que “a partir de febrero, que se inicia el periodo de sesiones, vamos a ver la actitud de PSOE y Vox, si no bloquean al Gobierno en términos de proyectos legislativos, decretos, nosotros aguantaremos y llegaremos lo máximo posible, si podemos a noviembre”.

Pero, ha dicho que, si por el contrario, PSOE y Vox “como desgraciadamente parece que quieren hacer, nos empiezan a bloquear, no podemos seguir aprobando decretos, leyes, y la legislatura de facto se acaba, no voy a hacerle perder ni un minuto a los ciudadanos andaluces”.

“Si no puedo convalidar decretos que el Gobierno necesita, si el Parlamento se convierte en una encerrona permanente solo para desgaste y tormento del Gobierno y no para generar actividad para los andaluces, la legislatura se habrá acabado”, ha insistido Moreno, indicando que “la decisión de cuándo se acaba la pone formalmente el presidente, pero quien la condiciona es el PSOE y Vox”.

Ha considerado que lo ocurrido con ambos partidos y la solicitud de un pleno para la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, “era un error”. “Cómo no va a comparecer el consejero”, ha dicho, pero ha asegurado que “lo hará comisión, y no en un pleno extraordinario”; considerando que “no tenía sentido una maniobra política más para desgastar al Gobierno andaluz”.