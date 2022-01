Primeras piedras y ministros, la antesala electoral en Andalucía

Casi el 40% de los andaluces no cree que haya adelanto electoral antes del verano, según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, y el Gobierno andaluz emplaza a noviembre en su objetivo de agotar la legislatura «si no hay bloqueo» en el Parlamento. En tanto llega o no el adelanto, el clima preelectoral se ha instalado en la comunidad, con desembarco de los ministros para intentar impulsar al candidato socialista, mítines por todas las provincias como en el caso de Vox o con varios citas semanales de colocación de la primera piedra de los proyectos ante la imposibilidad, por la ley electoral, de realizar este tipo de actos en plena campaña electoral.

De la primera piedra del centro de FP Aeroespacial en La Rinconada (Sevilla) el viernes anterior a la de la la estación depuradora EDAR de Puerto Real (Cádiz) ayer mismo o de la planta de compostaje de Villamartín también en la provincia gaditana y en Málaga con la defensa del Guadalhorce este jueves. El presidente Juanma Moreno condensa durante la semana varios actos de este tipo, que, históricamente, se aglutinan antes de que la ley electoral lo impida. Las imágenes pala en mano serán una constante, necesariamente, hasta la convocatoria de los comicios, por parte de todos los miembros del Consejo de Gobierno. Fomento con las carreteras; Educación con el inicio de aulas o la supresión de caracolas; o Justicia con la reforma de juzgados. Las mejoras en infraestructuras sanitarias, por su parte, vienen siendo una constante toda la legislatura. El presidente de la Junta anunció en julio, en el Parlamento, que en 2021 y en 2022 la inversión del Gobierno andaluz en obras sanitarias, tanto en hospitales como centros de Atención Primaria, ascenderá a 850 millones. En el caso de Cs, se está tratando de resaltar la labor de los naranjas en el Gobierno, principalmente del vicepresidente Marín. De hecho, los últimos anuncios oficiales de las áreas del vicepresidente se anuncian directamente como «la consejería de Marín» y no como Turismo, Justicia o Administración Local.

En la oposición, el PSOE viene desplegando la artillería para apoyar a Juan Espadas, a quien, en cualquier caso, un adelanto todavía cogería a contrapié, dado su escaso grado de conocimiento sobre todo en la Andalucía oriental. El pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desembarcó en Granada para dar un espaldarazo a Espadas. Ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con el secretario general de los socialistas andaluces en la sede de la calle San Vicente de Sevilla. El líder del PSOE-A anunció el «compromiso» del Gobierno con la Algeciras-Bobadilla y el metro de Sevilla. El otro gran eje de presión por parte del PSOE-A está siendo la sanidad, con sus alcaldes promoviendo protestas por la situación de la atención primaria, algo que desde el Gobierno andaluz, en plena pandemia, ha sido muy criticado.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reunido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. RAUL DIAZ/PSOE-A FOTO: RAUL DIAZ/PSOE-A RAUL DIAZ/PSOE-A

Vox, de su lado, lleva meses de ruta por los municipios donde el descontento puede convertirse en votos, como Lepe (Huelva) o Linares (Jaén) y aunque insiste con el adelanto carece de candidato oficial. Los partidos a la izquierda del PSOE, Unidas Podemos, Adelante o Más País, por su parte, prosiguen en su clásico cambalache de siglas.