El 40,4% de los andaluces aprueba al Gobierno de Juanma Moreno

El día del primer discurso de Juanma Moreno en el Parlamento como presidente de Andalucía, retratado desde las alturas ante una marabunta de periodistas, su director de comunicación tituló la instantánea como «Lo imposible». Tres años después del tsunami electoral en la comunidad andaluza, una gran mayoría aprueba la gestión del denominado «Gobierno del cambio», no atisba un adelanto electoral antes del verano, no ve a Cs de nuevo en el Ejecutivo ni a Espadas de presidente y no quiere a Vox en la Junta de Andalucía.

Cuando se cumplió el tercer aniversario este 18 de enero de la toma de posesión de Moreno, según un sondeo de NC Report para LA RAZÓN, el 40,4% de los encuestados señala que la gestión del Gobierno de coalición de PP y Cs es buena. Por su parte, el 28,6% lo considera «regular» y el 26,7%, mal. Un 4,3% no sabe o no contesta. Destaca la valoración de los mayores de 55 años. En esta franja, el 58,3% valora de forma positiva la gestión del Gobierno andaluz. En la horquilla de 18 a 34 hay un empate técnico entre los que consideran buena (32,4%), regular (31%) y mala la gestión (32,4%). De 35 a 54 años, el 37% aprueba al Gobierno de PP y Cs; el 29,6% lo ve regular; y el 28,4% lo valora negativamente.

Destaca el porcentaje de encuestados que ha notado «el cambio». Así, el 48,3% cree que ha mejorado la gestión en la Junta con el cambio en el Ejecutivo andaluz, después de más de 36 años de gobiernos socialistas. Por el contrario, el 37,6% no ha notado el cambio. De nuevo, los mayores de 55 años son quienes más han notado el cambio, con un porcentaje del 62,5%. De 35 a 54 años, el porcentaje roza el 50%. La franja de 18 a 34 años es la que mayoritariamente no ha notado el cambio: un 43,7% considera que no, por el 39,4% que cree que sí.

A la hora de preguntar por el consejero andaluz más conocido, al margen del presidente, dentro del 60% que se pronuncia, destaca sobremanera el grado de conocimiento del portavoz y consejero de Presidencia Elías Bendodo, con el 28,2% de votos afirmativos. Muy lejos, le sigue el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (8,4%); el titular de Educación, Javier Imbroda (6,8%); y el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (5,6%). La primera mujer en grado de conocimiento y quinta consejera es la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, conocida por el 2,5% de los encuestados. El político más valorado de Andalucía, y el único que aprueba, es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un 5,8. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla, ahora senador y ausente del Parlamento de Andalucía al sustituir a Susana Díaz con la legislatura arrancada tras un proceso no exento de tensiones, es valorado con un 4,2 por los encuestados. El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, es el segundo político más valorado, después de Juanma Moreno, con un 4,8. Por su parte, el actual portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que sustituyó a Alejandro Hernández arrancada la legislatura (quien a su vez relevó a el ex juez Serrano), logra un 4. La líder de los anticapitalistas Teresa Rodríguez logra un 4,1. El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, tiene una nota de los encuestados de 3,7. La líder de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, llega al 4.

Juanma Moreno logra la mayor nota en la franja de edad de a partir de 45 años, con un 6,5. De 19 a 29 años, el presidente andaluz logra un 5,5; y de 30 a 34 años, un 5,6. Por su parte, el vicepresidente Juan Marín es el otro político que aprueba en al menos alguna horquilla, con una valoración de 5,6 también de los mayores de 45.

Paradójicamente, una de las banderas del «Gobierno del cambio», como es la lucha contra la corrupción tras las dos últimas décadas del PSOE en la Junta puestas en cuestión por la justicia, se percibe poco por parte de los encuestados. Así, el 18,4% de los participantes en el sondeo contesta afirmativamente a la pregunta de si «piensa que se ha acabado con la corrupción en la Junta de Andalucía». Por el contrario, el 70,1% considera que no. El resto, un 11,5%, no sabe o no contesta. El mayor porcentaje de los que perciben el fin de la corrupción radica entre los mayores de 55 años, con un 20,8%. La mayoría que considera que no se ha atajado la corrupción son los más jóvenes, con un porcentaje del 76,1% entre los encuestados de 18 a 34 años.

Sobre la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Andalucía, el 39,2% de los encuestados considera que no; y el 33,3% cree que sí. Precisamente, la comunidad vive un escenario preelectoral y el presidente Juanma Moreno ha vuelto a recordar que, si a partir de febrero cuando se retome la actividad parlamentaria, sufre el bloque de lo que considera una «pinza» entre PSOE y Vox, anticipará los comicios. Ayer mismo, Moreno insistió en que la intención del Gobierno autonómico es «aguantar» y, «si pueden», llegar a noviembre del 2022 para convocar elecciones, lo que se producirá si PSOE y Vox «no bloquean el funcionamiento normal» del Ejecutivo regional. El vicepresidente Marín descartó de nuevo un adelanto electoral en Andalucía antes de julio salvo «extrema urgencia». El líder de la oposición, Juan Espadas, señaló a Moreno que la «única pinza» es la suya con Vox y le urgió a hablar de la sanidad y no de «elecciones». Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros indicó que «el Gobierno que hoy hay no refleja el sentir y pensar de los andaluces. La situación es anómala. Es el momento de convocar elecciones, cuanto antes. Parece que Moreno tiene miedo porque ve que Vox tiene fuerza creciente en esa región».

Precisamente, al ser preguntados por una hipotética entrada de Vox en el Gobierno andaluz, el 63,5% se muestra en contra de la entrada del grupo de Abascal en el Ejecutivo andaluz. Menos de tres de cada diez, el 27,4%, se muestra a favor. El 54,9% considera también que Cs no volverá a entrar en el Gobierno andaluz; por el 23,2% que considera que sí.

Asimismo, casi seis de cada diez encuestados (el 57,3%), no cree que el nuevo líder del PSOE-A, Juan Espadas, pueda ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía, por el 19,8% que considera que sí.

El 60,5% señala que volverá a votar al mismo partido que en las anteriores elecciones andaluzas de 2018, en las que las formaciones de derecha sumaron por primera vez más que las de izquierda en la Cámara andaluza. Un 14,3% dice que no votará lo mismo y un 25,2% no sabe o no contesta.