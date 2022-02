Cs asegura que “se agotará la legislatura en Andalucía” y Vox presiona: “No hay un minuto que perder”

La resaca del 13-F también se ha dejado sentir en Andalucía. Este es año electoral en la comunidad andaluza y los resultados en Castilla y León van a pesar mucho en la decisión del presidente Juanma Moreno a la hora de convocar elecciones.

Cada vez parece más lejana la posibilidad de reeditar gobierno con Ciudadanos, partido que ya se ha evaporado en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso triunfó incontestablemente y logró devorarlos. También en Castilla y León, con la diferencia de que en este territorio Mañueco no podrá gobernar en solictario y necesitará del apoyo de Vox, que ha captado los votos del partido naranja y se ha convertido en la principal llave de gobierno.

Tras el batacazo de Ciudadanos ayer -ha pasado de 12 a tan solo 1 procurador-, el líder del partido en Andalucía, Juan Marín, ha guardado silencio hasta el mediodía de hoy. En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de la Junta ha apuntado que “las elecciones de Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía” y ha asegurado que “aquí vamos a agotar la legislatura, no va a haber elecciones”. Marín considera, además, que en Andalucía no va a haber un resultado parecido porque “los andaluces saben perfectamente cuál es el espacio de centro que ocupa Cs”.

Por su parte, el presidente Juanma Moreno, prefiere mantenerse cauto y no hablar todavía de fechas. Tan solo ha felicitado a su compañero Alfonso Fernández Mañueco por la victoria a través de su cuenta de Twitter: “El PP gana y mejora el número de procuradores de 2019. Enhorabuena @alferma1 por el apoyo de tu tierra para seguir gobernando Castilla y León”, publicó en su cuenta ayer tras conocerse los resultados de las urnas.

El PP gana y mejora el número de procuradores de 2019. Enhorabuena @alferma1 por el apoyo de tu tierra para seguir gobernando Castilla y León.#EleccionesCyL13F — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 13, 2022

Por su parte, la candidata de Vox en Andalucía, Macarena Olona, se muestra esperanzada con reeditar en Andalucía el éxito que Juan García-Gallardo ha cosechado en Castilla y León. Muy activa en redes, ayer Olona advirtió por Twitter de que con 13 escaños, Vox “tiene el derecho y el deber de formar gobierno”. Esta mañana, en un mensaje velado al presidente Juanma Moreno ha tuiteado: “Serenos en el camino, no hay un minuto que perder”.

Serenos en el camino. No hay un minuto que perder. pic.twitter.com/0ZbfJIXPgy — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 14, 2022

La estrategia de los socialistas andaluces ante los próximos comicios autonómicos es azuzar el miedo a la extrema derecha. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas ha advertido a través de un comunicado de que “el PP de Moreno Bonilla ya no es el centro político en Andalucía, porque a base de gobernar toda la legislatura aceptando el chantaje de VOX para seguir en San Telmo, sólo ha engordado a la extrema derecha sin la que ahora no podría gobernar”, ha afirmado en un comunicado en el que advierte que solo los socialistas podrían parar el auge del partido de Abascal. “Moreno Bonilla debe decirle a las y los andaluces si está dispuesto a sentar a Vox en la mesa del Consejo de Gobierno de la Junta. Si no lo niega, los votantes de centro sólo podrán confiar en el PSOE para evitar la involución social, económica y democrática en Andalucía.

Os comparto mis reflexiones tras las elecciones en Castilla y León. https://t.co/JKNpPyOU2Q — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) February 14, 2022

A Unidas Podemos, como a Ciudadanos, tampoco le conviene un adelanto electoral tras el único procurador obtenido en Castilla y León. Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía Toni Valero y Martina Velarde han considerado este lunes que Juanma Moreno, debería “tomar nota” del resultado de los comicios castellanoleoneses, de los que, a su juicio, se desprende que la decisión de adelantar la fecha de celebración de unas elecciones “buscando intereses partidistas al final puede ser penalizada por los electores”. El líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha opinado que en estos comicios “se ha evidenciado un fracaso de la estrategia electoral” del presidente del PP, Pablo Casado, “a la que arrastró a Moreno, y que pretendía una mayoría absoluta que no han conseguido” los ‘populares’, que “al final lo que han hecho es reforzar a su principal competidor electoral, que es Vox”.