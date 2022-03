El PSOE de Linares llama a la tranquilidad y asegura que la moción de censura “sigue adelante”

El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que la moción de censura presentada por PSOE, IU y CILU contra el alcalde, Luis Caro-Accino (Cs), “sigue adelante” porque “lo único que se ha suspendido es el día de la celebración del Pleno”.

Es la respuesta que ha dado el dirigente socialista en rueda de prensa tras conocer el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén en el que se acuerda aceptar la medida cautelar solicitada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) de dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba para este viernes, 11 de marzo, el pleno para votar la moción de censura.

“La moción no se ha suspendido, se ha suspendido el Pleno. Ni PSOE ni IU van a quitar la moción de censura porque ahora más que nunca es necesaria”, ha dicho Perales en rueda de prensa.

Perales, la persona que ocupará la Alcaldía de Linares si finalmente la moción de censura logra salir adelante, ha incidido en que al alcalde “ya debería haber dimitido” ante una ciudad como Linares “totalmente paralizada” y con un equipo de gobierno (Cs-PP) “totalmente roto, incapaz de sumar acuerdos, con una oposición insultada y atentada, una oposición vilipendiada”.

“El alcalde ya debería haber dimitido, es insostenible que siga un día más”, ha dicho Perales, al tiempo que ha incidido en que “lo mejor que le puede pasar a Linares es que la moción siga adelante”.

También ha arremetido contra el alcalde por no haber convocado el pleno ordinario de cada segundo jueves de cada mes y en el que debería haberse ratificado la dimisión presentada el pasado 22 de febrero por la concejala de Hacienda, Noelia Justicia (Cs).

“Deberíamos estar de pleno y ratificando la dimisión de la mártir que dimitía por el bien de la ciudad”, ha dicho Perales, al tiempo que ha apuntado que el alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa por no haber convocado el pleno ordinario de este jueves.

Asimismo, Perales ha lamentado que el juez no haya dado audiencia al PSOE en lo que respecta a los dos concejales socialistas sobre los que Cs ha cuestionado su derecho al voto en el pleno de la moción de censura en virtud de un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Linares en el que se apoya el auto judicial de las medidas cautelares.

“El tiempo corre en contra de Linares, no de los firmantes de la moción”, ha dicho Perales. Ha añadido que “el mecanismo de la moción de censura está totalmente atado” y ha acusado al gobierno local de “seguir vendiendo humo” porque “a moción no se va a caer, no se ha puesto en cuestión en ningún momento y sigue adelante”.