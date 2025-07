El escándalo histórico: la cruel estafa que dejó a Luis del Olmo en la ruina

Era su mejor amigo y administrador de sus bienes durante años, pero la ambición le empujó a estafar y quedarse con los ahorros de toda una vida de su íntimo y cliente. Una noche del mes de septiembre de 2011, la mujer y los hijos de Rogelio Rengel se presentaron en la casa de Luis del Olmo y le dieron la peor noticia de su vida.Rogelio le había estafado quedándose con casi quince millones de euros, los ahorros de toda la carrera profesional del popular y admirado comunicador.

En aquel momento se estimó que el delincuente había sustraído el setenta y cinco por ciento de las cuentas corrientes del periodista. Del Olmo confiaba ciegamente en Rengel y dejaba totalmente en sus manos todo lo referente a sus ingresos y negocios. Y ni se paraba a leer los documentos que su amigo le llevaba para que los firmara, por lo que se aprovechaba de la situación para quedarse con su dinero. Tiempo después se descubrió que lo utilizaba para tapar las enormes pérdidas de la revista «Don Balón», de la que era el editor.

Estafa multimillonaria

Pude hablar con Luis del Olmo meses después de enterarse de la traición y me transmitió un estado de ánimo muy bajo. «Yo confiaba plenamente en ese hombre, hasta es el padrino de uno de mis nietos. Me ha destrozado la vida, todo el trabajo de décadas, el dinero que había ahorrado se ha difuminado. Se puede imaginar cómo me siento en estos momentos. Me cuesta creer que Rogelio me haya traicionado de una manera tan rastrera».

Luis Del Olmo Getty

Rengel había estafado a otros amigos comunes y, para más inri, rehipotecó su propia casa a espaldas de su familia, dejándola, igualmente, en una mala situación económica. Un escándalo sin precedentes que acabó en el juzgado. En diciembre de 2016 se iniciaba el juicio que enfrentaba a las dos partes. A Rengel se le imputaban los delitos de apropiación indebida, estafa y falseamiento de cuentas. El acusado tan solo reconoció haber estafado a Del Olmo 3.700.000 euros, pero en el proceso quedó demostrado que, entre los años 2005 a 2011, había sustraído de las cuentas del comunicador casi quince millones de euros. La sentencia fue contundente: diez años y seis meses de cárcel y una indemnización de más de quince millones para los estafados.

Justicia para Olmo

En una entrevista posterior con Luis me confesó que «estoy contento con la sentencia, lo raro es que ese hombre hubiera quedado impune. Lo malo es que sé que no voy a recuperar mi dinero, pero por lo menos que pague en la cárcel por todo el mal que me ha hecho». Sufrió una auténtica pesadilla