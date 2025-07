El equipo de Segunda División con el que se ha reunido Lucas Vázquez

Lucas Vázquez podría seguir los pasos de Jesús Vallejo, que se ha comprometido con el Albacete tras acabar contrato con el Real Madrid, y recalar en Segunda División de la mano del Deportivo de la Coruña. Con el objetivo de regresar a LaLiga EA Sports, tanto el presidente del cuadro herculino, Juan Carlos Escotet, su director general, Massimo Benassi, y su director deportivo, Fernando Soriano, cenaron el pasado sábado con el futbolista de 34 años.

Lucas Vázquez, gallego, podría verse seducido con la opción de jugar en el equipo de su tierra. El Deportivo de la Coruña, por su parte, considera que con el ex del Real Madrid daría un salto de calidad a su plantilla, lo que le impulsaría para pelear por ascender a Primera División esta temporada. No obstante, hay equipos en el extranjero dispuestos a pagar a Lucas Vázquez un elevado sueldo al que el conjunto gallego no puede ni acercarse.

El adiós de Lucas Vázquez al Real Madrid

Lucas Vázquez resaltó durante su despedida del Real Madrid que se marcha "con la conciencia tranquila", consciente de que ha dado "todo lo que tenía dentro", tras haber cumplido el sueño de su vida y con la convicción de que el club seguirá "siempre" en él: no es un adiós sino un "hasta luego".

"Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", dijo.