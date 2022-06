Pío Baroja y Primo de Rivera, en el arranque de la selectividad en Andalucía

Un artículo periodístico sobre las cabinas de teléfono y un fragmento de una obra de Pío Baroja han sido las dos opciones entre las que los alumnos andaluces han podido elegir en el examen de Lengua Castellana y Literatura II, el primero al que han tenido que enfrentarse en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), la antigua Selectividad, que ha comenzado este martes y que ha sido seguido por el de Historia de España, que ha preguntado en su primer apartado por la crisis de la monarquía borbónica, la guerra colonial, la dictadura de Primo de Rivera o la creación del Estado franquista. La primera jornada de l PEvAU de este curso ha transcurrido sin incidentes relevantes en las ocho provincias andaluzas. En esta edición, que finalizará el próximo jueves, 16 de junio, se han matriculado un total de 48.112 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior.

Los exámenes de esta primera jornada corresponden a la Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad. Se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera --alemán, francés, inglés, italiano o portugués-- e Historia de España. A estas se suman una cuarta disciplina de modalidad a elegir: Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales. La nota máxima que se puede alcanzar en esta fase es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso. El primer examen ha sido el de Lengua, que ha empezado a las 8,30 horas, concluido a las 10,00 y constado de dos bloques, A y B. En el primero los estudiantes han podido elegir hacer un comentario de texto sobre un artículo periodístico titulado ‘Añoradas cabinas de teléfono’, firmado por Ignacio Hernández, publicado en ‘La Opinión de Málaga’ y un fragmento de la obra ‘El árbol de la ciencia’ de Pío Baroja.

Además, los estudiantes han tenido que contestar a una de estas cuatro opciones propuestas: la poesía desde los años 70 a nuestros días, la novela desde principios del siglo XX hasta 1939, la novela desde 1939 hasta los años 70 y el teatro desde principios del siglo XX hasta 1939. Igualmente, han tenido que elegir entre comentar el tema de España en ‘La realidad y el deseo’ de Luis Cernuda, explicar quién es el hombre de negro en ‘El cuarto de atrás’ de Carmen Martín Gaite, y abordar el papel que desempeña la mujer del teléfono en esta misma obra. En la evaluación de Historia ha durado de las 11,00 a las 12,30 horas y en su bloque A --del que los estudiantes han tenido que desarrollar uno de los cuatro temas-- ha preguntado la ‘Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812′; ‘La guerra colonial y la crisis de 1998′, tema que también se planteó el año anterior, al igual que ‘La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)’, y ‘La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975)’.

En el bloque B, por su parte, se han planteado seis cuestiones y los estudiantes han tenido que responder tres, a elegir entre el estamento o grupo social que logra la representación en las Cortes medievales además de la alta nobleza y el clero; el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones; el nombre de algún valido de los Austrias menores; la dinastía que reinaba en España durante el denominado Siglo de las Luces; en qué etapa histórica fue rey de España Amadeo I de Saboya; o qué político fue responsable de la desamortización durante la Regencia de María Cristina de Nápoles. La Fase de Acceso se completa con la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota. El estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de dos de ellas. Son elegibles cualquiera de las 24 materias que componen la PEvAU, a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España.

También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0,1 y 0,2 según el grado en el que se solicite la admisión. La nota máxima a alcanzar en esta fase es de cuatro puntos. Con la nota obtenida, los estudiantes podrán solicitar cualquiera de las plazas de grado que se ofertarán en el Distrito Único Andaluz para el próximo curso.

Un total de 48.112 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán desde este martes y hasta el 16 de junio de la PEvAU. Este volumen de matriculaciones supone un 0,64% más que las producidas en el pasado año académico. Por provincias, Sevilla con 11.909 es la que más estudiantes matriculados ha registrado: 10.498 de la Universidad de Sevilla, lo que representa un 21,82% más; y 1.411 de la Pablo de Olavide, con un incremento del 2,93%. En Almería se examinarán 3.536 alumnos (7,35% más), en Cádiz 7.061 (+14,68%), en Córdoba 4.520 (+9,39%), en Granada 6.482 (+13,47%), en Huelva 2.441 (+5,07%), en Jaén 3.472 (+7,22%) y en Málaga 8.691 (+18,06%). Atendiendo al género, 28.394 son mujeres y 19.718 hombres. De las 146 sedes dispuestas, 82 se ubican en municipios de las distintas provincias, además de en varias ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla; y 64 están repartidas por las capitales andaluzas.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 15 (cuatro en la capital y once en la provincia); la UCO, 25 (siete en la capital y 18 en la provincia); la UGR, 34 (13 en la capital, diez en la provincia y otras once en ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla); la UHU, siete (seis en la capital y uno en la provincia); la UJA, nueve (cuatro en la capital y cinco en la provincia); la UMA, 19 (diez en la capital y nueve en la provincia); la US, 24 (14 en la capital y diez en la provincia); y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuatro sedes (todas ellas en su campus). En esta edición y con carácter general, las universidades recomiendan usar mascarilla durante el desarrollo de los exámenes y mantener la distancia de seguridad.